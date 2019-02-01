Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАКСИМ АКИМОВ, заместитель председателя Правительства РФ: 

«В комплексном плане магистральной инфраструктуры есть два сюжета, всем хорошо известных, по которым все-таки продолжаются обсуждения. Один из них — трассировка международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, в том числе участок от Казани до Москвы. Сам коридор включает в себя и новую трассу М-11, и дорогу Канаш — Шали (населенные пункты в Чувашии и Татарстане, дорога между которыми позволит обойти Казань), и соответственно до Сагарчина (пограничный пункт пропуска в Оренбургской области, граница с Казахстаном), включая обход Тольятти, к реализации которого мы, кстати, уже приступили. Вопрос в том, какими этапами реализовывать этот проект… Предлагают рассмотреть такой вариант: разбить строительство на этапы. До 2024 года сделать дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса — это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей и сделать обход Казани — более 140 км стоимостью почти 180 млрд рублей».

Опубликовано: 12 сентября 2019 г.


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