Друзья эстафеты

Без их помощи пришлось бы нелегко

Ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без поддержки партнеров. Эстафета «Советской Чувашии», посвященная памяти дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Андрияна Николаева, не стала исключением. Благодаря нашим партнерам состязания прошли ярко и масштабно.

Большой вклад в спортивный праздник внесло ООО «СЗ «Отделфинстрой». Известная строительная компания не только возводит прекрасные жилые дома, но и активно содействует реализации социальных программ. При этом не ограничивается поддержкой лишь спортивных мероприятий. Благотворительность стала частью корпоративной культуры организации. Строители вносят свой вклад, к примеру, в развитие здравоохранения. Как уже сообщала «Советская Чувашия», по просьбе жителей Московского района Чебоксар были капитально отремонтированы офисы врачей общей практики по улице К. Иванова, которые долгое время фактически простаивали.

Ежегодно поддерживает эстафету Чувашское отделение Сбербанка России. Банкиры не только помогают материально, но и являются активными участниками забега. Спортсмены в зеленой форме не первый год выходят на беговую дорожку. Кстати, у банка немало своих спортивных традиций. Очень масштабным стал так называемый «Зеленый марафон» — в нем участвуют миллионы жителей России.

Спортивным предприятием можно назвать и другого нашего партнера — Чувашпотребсоюз. Кооператоры постоянно организуют спортивные мероприятия, где участвуют не только работники организации, но и их семьи. Кстати, помощь в организации эстафеты «Советской Чувашии» оказывает не только головное учреждение, но и относящиеся к нему предприятия. В этом году эстафету поддержало ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза.

Не первый год партнером эстафеты «Советской Чувашии» является Нотариальная палата Чувашской Республики. Нотариусы вносят существенный вклад в увековечение героизма наших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно они организуют турнир по пулевой стрельбе «Мы помним…»

Крепкая дружба связывает с эстафетой и филиал фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов». С этим заводом так или иначе связан, наверное, каждый второй житель поселка Вурнары. Во многом благодаря именно этому предприятию развивается и сам поселок. Многое заводчане делают для поддержки спорта. Каждый год предприятие вкладывает в содержание и оснащение стадиона «Химик» серьезные средства. Не случайно футбольное поле химиков — одно из лучших в республике.

Среди верных друзей эстафеты АО «АККОНД». Сладкие призы от кондитерской фабрики присутствуют на празднике спорта каждый год. Кстати, кондитеры оказывают поддержку практически всем значимым республиканским мероприятиям.

В числе партнеров и другая кондитерская фабрика — «Смак». Торты от компании традиционно порадовали не только победителей в различных забегах, но и активных болельщиков, а также волонтеров.

Неоценима помощь, которую постоянно оказывают нашей эстафете филиалы ООО «Авангард» в Чувашии. Генеральный директор предприятия, депутат Госсовета республики Николай Курчаткин, считает, что спорт стимулирует успех в других областях деятельности, в том числе и в бизнесе.

Отметим и главного страховщика эстафеты — филиал по Чувашской Республике компании «Росгосстрах». Организация не только страхует спортсменов от несчастных случаев, но и учреждает собственные призы в группе «Команды СМИ». Также страховщики ежегодно устраивают турнир по волейболу на Кубок Росгосстраха.

«Участвовать в эстафете на призы газеты «Советская Чувашия» — это наша давняя традиция, расставаться с которой мы не намерены», — как-то однажды решительно заявил главный врач сети клиник «Дент-а-Мед», депутат Госсовета Чувашии Юрий Зорин. По сей день компания «Дент-а-мед» остается верным другом «Советской Чувашии». Ведь эстафета газеты, по мнению Юрия Александровича, поддерживает боевой дух, способствует пропаганде здорового образа жизни в нашей республике.

Среди медицинских учреждений — постоянных партнеров также ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» и МНТК «Микрохирургия глаза». Как считает депутат Госсовета Чувашии, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава РФ Николай Николаев, в Чувашии нет ни одного спортивного мероприятия со столь богатой историей, как эстафета газеты «Советская Чувашия». Это не просто спортивное мероприятие, но и большое событие для многих тысяч жителей республики, это прекрасная пропаганда здорового образа жизни.

Традиционно от сети магазинов «Спорттовары» получили призы победители в группе «Ветераны спорта». Более того, нынче генеральный директор предприятия, член президиума ЧРОО «Союз женщин Чувашии», руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Марина Аниченкова вручила отдельные призы самым опытным участникам.

Специальный подарок получил и самый юный участник эстафеты. Учредил его благотворительный фонд «Это чудо». Вице-президент фонда Наталья Васильева, вручая подарок, призналась, что впечатлена масштабностью соревнований и выразила готовность и впредь оказывать поддержку эстафете.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ На 81-й республиканской эстафете газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика космонавта СССР А.Г. Николаева, которая прошла 7 сентября на стадионе «Олимпийский», было разыграно 48 кубков. 270 участникам вручены медали и призы.

Ни одна эстафета «Советской Чувашии» не обходится без поддержки ООО «Чувашгосснаб» и торговой компании «Тав». В этом году от имени двух компаний призы победителям в группе «Специальные (коррекционные) учреждения» вручил депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, генеральный директор ООО «Чувашгосснаб» Валерий Антонов.

Уже несколько лет подряд свои призы учреждают «Ростелеком» и «Россельхозбанк». Фирменные призы от этих двух компаний получили победители в самых различных номинациях.

Став несколько лет назад лучшим социально-ориентированным предприятием, швейная фабрика «Элита» стремится поддерживать самые различные спортивные мероприятия. Эстафета «Советской Чувашии» — одно из них.

Добрым партнером эстафеты с давних времен является «Чувашкредитпромбанк». С начала года банк направил значительные средства на поддержку и развитие спорта, культурных и творческих мероприятий, оказание адресной помощи больным детям. Весной этого года, как мы уже писали, благодаря «Чувашкредитпромбанку» команда республиканской ДЮСШ по футболу приняла участие в весеннем международном детско-юношеском турнире «Dagomys Cup» в городе Сочи.

В этом году у эстафеты появились и новые партнеры — ими стали Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия» и предприниматель Адер Николай Михайлович, внесшие свой вклад в призовой фонд.

Говоря об эстафете, нужно отметить два республиканских ведомства — Министерство физической культуры и спорта и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, а также администрацию города Чебоксары. Без их помощи и активной поддержки было бы непросто организовать такой яркий и запоминающийся спортивный праздник.

Фото Олега Мальцева. Для министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаила Богаратова награждать сильнейших — приятная миссия.