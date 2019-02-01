«В каждом есть мудрая сила строителя…»

Неутомимому патриоту и труженику удалось построить свой путь

Служить Отечеству для Виталия Тры всегда значило гораздо больше, чем просто исполнять долг перед Родиной. «Быть ответственным, дисциплинированным, требовательным прежде всего к себе — это образ жизни, это навсегда», — говорит он и добавляет, что просто невозможно быть другим: таким ты был, когда принимал присягу, таков ты и сейчас — когда давно на заслуженном отдыхе и перешагиваешь 80-летний рубеж…»

Когда ты молод

Судьбой уроженцу чувашской деревни Старые Алгаши Ульяновской области была уготована непростая жизнь. Виталию было два годика, когда отец Александр Емельянович ушел на фронт. А в конце 1941 года мама Мария Петровна получила письмо о том, что муж пропал без вести. Но тогда еще теплилась надежда. Увы, Александр Емельянович так и не вернулся домой. А спустя 8 лет после окончания войны не стало и Марии Петровны. Виталия и его старшего брата Николая на воспитание взяла тетя Агафья из Чебоксар. Впервые увидев город, Виталий захотел стать строителем.

После восьмилетки он окончил строительное отделение Чебоксарского энергетического техникума. Трудовую деятельность начал в коллективе проектно-конструкторского бюро Чувашского совнархоза. Молодому человеку с пытливым умом хотелось совершенствоваться, и он поступил в Казанский инженерно-строительный институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство». Учился с необыкновенным рвением и старанием, и в 27 лет получил диплом об окончании вуза. Перед молодым инженером открывались перспективы, но в память об отце он выбрал путь служения Отечеству.

Новоиспеченного лейтенанта направили на Дальний Восток, на строительство ракетных комплексов. «Работали как шахтеры, под землей, с раннего утра и до поздней ночи», — вспоминает Виталий Александрович. О своем первом объекте военный инженер рассказывает в мельчайших подробностях: о напряженном темпе строительства и строжайшем контроле, об огромной ракете, которую привозили для «примерки». Многое, чему научился там, ему пригодилось потом…

Служба продолжилась в Хабаровске, затем на Курилах. «Белоснежные сопки и вулканы, землетрясения и цунами, бескрайний океан и замечательные, широкой души люди — вот что такое Курилы», — признается Виталий Александрович, восстанавливая в памяти картины прошлого. При его участии на острове Итуруп практически с нуля возводился военный городок. Во время строительства случались землетрясения в 7-9 баллов.

Полон мужества и энергии

Особой страницей в жизни стала служба в Афганистане. Виталий Тры с теплотой и уважением вспоминает военных строителей, офицеров и всех тех, с кем пришлось нести непростую службу и выполнять поставленные страной задачи.

Он ни минуту не колебался, когда почти сразу по возвращении из Афганистана нужно было ехать на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Хотя дома во Львове (после Курил инженера направили служить в Прикарпатский военный округ) оставались супруга и два сына. «Когда на кону жизнь миллионов людей, в том числе и твоих родных, решение не может быть другим», — не жалеет о своем выборе ликвидатор катастрофы на АЭС, несмотря на то, что, как и многие другие, получил свою дозу радиации, серьезно пошатнувшую его здоровье.

И где бы ни нес службу военный инженер-строитель, повсюду проявлялись его высокий профессионализм, организаторские способности, желание помочь людям. После увольнения с военной службы в запас подполковник Тры вернулся в город своей молодости Чебоксары и занялся общественной деятельностью. Помогал ветеранам военной службы, участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне. Много сил и энергии отдавал военно-патриотической работе.

«Работать с молодежью было особенно почетно», — признается наш собеседник. Тут ему, кстати, пригодился опыт дедушки, богатого на трех внуков и внучку. Общественнику легко было находить общий язык со школьниками и студентами на уроках мужества, на которых он часто выступал лектором. И на какую бы тему ни велось общение, ему всегда удавалось захватить внимание ребят, которые чутко внимали мудрым словам убеленного сединами защитника Родины.

На встречах он делился с юными патриотами своими воспоминаниями. Правда, за один урок много не расскажешь, ведь столько всего увидено и пережито. Поэтому Виталий Александрович задумал вложить свои мысли в книгу «Военный строитель на службе Отечеству», ставшую летописью не только его жизни, но и целого поколения — тех, кто пережил Великую Отечественную войну, строил и возрождал страну.

«Нередко люди, когда что-то не ладится, сокрушаются, мол, судьба обделила. Мне, как человеку, прошедшему большой и тернистый путь, такая позиция не импонирует, — рассуждает военный строитель, перелистывая страницы книги. — Я верю, что каждый человек волен сам построить свой путь, найти свое место в жизни. Ведь, как сказал Максим Горький, в каждом из нас есть мудрая сила строителя, нужно ей дать волю расцвести. А созидать можно и в 80 лет…»

Надежда Орлова

Фото из архива Виталия Тры. Виталий Тры прошел сложный и интересный 26-летний профессиональный путь офицера-строителя.