Протокол 81-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

7 сентября г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

Протокол Фестиваля спорта прессы Чувашии — 81-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева

Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики, клубы инвалидов

Фото Олега Мальцева. Ушла в историю еще одна эстафета. Эти кубки уже нашли своих победителей.

Фото Максима Васильева. На трибунах стало тихо. Быстро исчезло время чудес. Но эстафета на «Олимпийском», с его победами и поражениями, все равно останется в нашем сердце. Расстаемся ненадолго. Так что до новых встреч, друзья.