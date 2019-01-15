Под флагом «Советской Чувашии»

На стадионе «Олимпийский» собралась вся республика

Тысячи поклонников спорта и активного образа жизни со всей Чувашии собрались в это субботнее утро на стадионе «Олимпийский». На главной спортивной арене республики в 81-й раз отгремела легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации А.Г. Николаева. Заполненные трибуны, почти две сотни команд-участниц, именитые гости-спортсмены — легендарная эстафета снова подтвердила статус самых народных и любимых спортивных состязаний в республике.

Министры, спортсмены, журналисты…

Первые, самые ответственные, участники стали появляться на стадионе задолго до официального открытия соревнований. Команды регистрировались на забеги, музыканты чебоксарского духового оркестра под управлением Владимира Петрова настраивали инструменты, зрители и болельщики фотографировались в фотозоне «Советской Чувашии». У большого баннера «Попади на первую полосу «СЧ» порой выстраивались настоящие очереди — всем хотелось «засветиться» в газете.

На беговой дорожке тем временем разминались участники команд. Андрей Михайлов, корреспондент газеты «Хыпар», даже успел сделать один круг по стадиону. Журналист бежит за родную газету уже в третий раз. На нынешних стартах команда издания поставила себе цель если уж не прийти первой, то хотя бы улучшить свои предыдущие результаты — перебраться вверх. Спортивный журналист признался, что нынче выступает в непривычном для себя статусе: много раз писал со стадиона репортажи, а теперь — сам спортсмен. «Глядя на легкоатлетов, всегда хотелось выйти на дорожку, пробежаться по современному покрытию, испытать эмоции спортсменов перед стартом. Сегодня мечта сбывается», — рассказывает он. Андрей, кстати, каждое утро делает зарядку и бегает по вечерам.

Оживленно ждала начала соревнований большая дружная семья журналиста Национальной телерадиокомпании Чувашии, спортсменки Мальвины Петровой. На стадион пришли все: мама, папа и трое детишек мал мала меньше. Самая старшая, первоклашка Пинерпи, можно сказать, выросла на эстафете «СЧ»: вместе с родителями выступает в группе семейных команд с трех лет. «Маленькие братья подрастают, тоже хотят участвовать, обижаются, что их не берут в команду. Хоть жребий дома бросай! — улыбается Мальвина. — Неплохо бы организаторам по примеру «Кросса нации» устроить что-то вроде забега для самых маленьких и на финише каждому вручать медаль». У мастера спорта международного класса по спортивной ходьбе, кстати, есть кроссовки-талисман: они не раз приносили победу спортсменке.

Наконец, из микрофонов раздается: «Команды, на построение!» Парадом, возглавляемым двумя командами хозяйки эстафеты, газеты «Советская Чувашия», с красным знаменем издания впереди колонна участников торжественно промаршировала по стадиону.

Спортсменов и болельщиков поприветствовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Отметив, что эстафета проводится в дни празднования 90-летия со дня рождения великого земляка — Андрияна Григорьевича Николаева, поставившего себе однажды высокую цель и добившегося ее, человека трудолюбивого, порядочного и честного, Михаил Васильевич посоветовал молодежи брать во всем пример с Героя.

Он поблагодарил также коллектив газеты за энтузиазм и сохранение традиций — с 1932 года и по сей день эстафета «СЧ» не прерывалась ни на один год, за исключением тяжелых военных лет. «Когда человек занимается спортом, он и работает с вдохновением. Спорт придает бодрости, энергии и настраивает только на добрые дела», — воодушевил Михаил Игнатьев.

Побед и успешных стартов пожелала спортсменам депутат Госсовета Чувашии, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка Елена Николаева. Много лет назад именно победа в эстафете «СЧ» стала для нее началом дальнейшего пути на спортивный Олимп. 36 лет назад она впервые вышла на старт эстафеты в составе команды Чувашского государственного сельскохозяйственного института. «Мы победили, и эти состязания дали старт моей спортивной карьере», — заметила чемпионка, пожелав всем спортивного долголетия и здоровья. Поприветствовали трибуны также олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе на 20 км Олимпиада Иванова и чемпионки мира, участницы Олимпийских игр Алина Иванова и Ольга Егорова. Честных и ярких побед пожелал и главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев.

В этом году на дорожки эстафеты вышли 1117 любителей бега. За медали и кубки боролись 186 команд, всего же в 12 соревновательных группах было разыграно 16 комплектов медалей.

Первой по традиции на старт вышла сборная почетных гостей соревнования. Одной сплоченной командой пробежали министры, главы городов и районов, руководители различных ведомств и предприятий, знаменитые чувашские спортсмены, среди которых была и чемпионка Универсиады-2019, студентка отделения журналистики ЧГУ, фристайлистка Лана Прусакова. Победителей в этом символическом круге почета по стадиону (классические 400 метров) не было — бегуны финишировали все вместе, взявшись за руки. Немного необычно, правда, было видеть Лану Прусакову замыкающей первый забег — болельщики привыкли к скоростям и трюкам, которые демонстрирует девушка на горнолыжном склоне. Сейчас спортсменка восстанавливается после перенесенной операции на колене, и такие пробежки только на пользу. «На следующих эстафетах «Советской Чувашии» я обязательно выступлю за команду университета», — заверила Лана. На лыжи она вновь планирует встать уже в октябре — на сборах в Австрии.

«Эмоции переполняют! Отличная погода, хорошая компания, суперстадион — меня поразил натуральный газон, я даже специально потрогал травку на поле, — делится впечатлениями на финише Сергей Ушаков, директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». — Спасибо организаторам за спортивный праздник, будем обязательно участвовать и дальше: в следующем году выставим команду трудового коллектива».

Триумф газетчиков

Соревновательную часть эстафеты открыли воспитанники специальных (коррекционных) учреждений и клубы инвалидов. Затем эстафетную палочку подхватили журналисты. Конкуренция серьезная — в борьбу за медали и кубок вступили представители десятка чувашских СМИ.

Напряжение на старте настолько велико, что от звука лопнувшего где-то на трибунах воздушного шарика на дорожке случился фальстарт — несколько участниц первого этапа сорвались с места. Страсти бушевали на протяжении всей дистанции «4х100». В упорной борьбе первой пришла к финишу команда газеты «Цивильский вестник» — газетчики впервые за много лет возглавили турнирную таблицу СМИ-забега! Второе и третье места достались Национальной телерадиокомпании Чувашии: «серебро» взяли радийщики НТРК, «бронзу» — телевизионщики. В шаге от пьедестала почета осталась команда «Советской Чувашии» — всего несколько секунд отделили молодых журналистов газеты от третьего места.

«Ну как, с камерой проще бегать?» — в шутку тут же поинтересовались коллеги у оператора НТРК Павла Ириткова, не успевшего перевести дух. «В прошлом году мы были первыми, третье место — тоже неплохо, — довольна тележурналист НТРК Татьяна Леонтьева. — Дистанция, мне кажется, очень сложная — на стометровке важны скоростные качества». Для ее коллеги — Татьяны Раевской — эта эстафета «СЧ» стала уже третьей. «Мы очень довольны, что попали в тройку лидеров, — рассказывает журналист. — Очень ответственно было бежать первой. Тем более на таком стадионе! Впервые я попала сюда классе в седьмом — выступала тогда, кстати, тоже на эстафете «СЧ», за свою школу Моргаушского района. Помню, ничего не заняли, зато сильные эмоции, впечатления остались на всю жизнь. До сих пор благодарна своему школьному физруку Олегу Ильину, именно он привил любовь к легкой атлетике».

Пробиться к триумфаторам забега — газетчикам «Цивильского вестника» — после победного финиша оказалось довольно сложной задачей. Поздравления, фотосессия, объятия — все как у настоящих звезд большого спорта. «Эта победа — результат постоянных тренировок. Наши журналисты активно занимаются спортом. За последние годы мы все ближе и ближе подбирались к первому месту, и вот, наконец, удача», — сжимая кубок, горд и рад редактор по выпуску цивильской районки Руслан Сайфутдинов.

Семья — одна команда

Азарт и огромная воля к победе самых маленьких спортсменов — таким запомнится забег семейных команд. По традиции он был разделен на два этапа — семьи с ребенком до семи лет и семьи с ребенком до 14 лет. В обоих подгруппах можно было увидеть много знакомых лиц — спортивные мамы и папы стараются не пропускать ни одной эстафеты «СЧ». Как, например, семья участника Олимпийских игр в Пекине 2008 года, двукратного рекордсмена России по легкой атлетике Сергея Иванова. «Сами сбились со счета. Наверное, раз девять уже участвуем, — смеется глава семейства. На эстафете Ивановы каждый год бегают с двумя дочками — старшей 13-летней Анжеликой и младшей Дарьей. — За это время Анжелика успела «вырасти» из младшей группы до старшей, да и Даша ее уже догнала. Моя жена Галина — тоже спортсменка. А такие соревнования, как эстафета, помогают нам держаться в форме, «не застывать». Дочка Анжелика тоже продолжает династию — занимается в секции легкой атлетики».

Сразу в двух забегах выступила и большая семья Петра и Натальи Трофимовых из Чебоксар, в которой воспитываются трое детей — со средней, пятилетней Катюшей, они стали серебряными призерами в младшей группе. «Спортсмены бывшими не бывают, — говорит папа Петр, победитель Кубка мира в командном зачете, многократный чемпион России. — С супругой, конечно, спортивную карьеру завершили — оба мастера спорта международного класса, но со спортом не расстаемся — работаем физинструкторами в детском саду. К нынешней эстафете готовили больше детей — отрабатывали старт, финиш, передачу палочки». Все вместе, впятером, с шестимесячным сыном на руках, Трофимовы поднялись и на пьедестал почета — все забеги родителей и церемонию награждения младший, правда, мирно проспал.

Лидерами в группе малышей оказались Поповы из Чебоксарского района, тоже профессиональные спортсмены. Четырехлетнего сына Глеба еще и признали самым юным участником эстафеты. «На старт вышли ради детей, чтобы приобщить их к большому спорту», — заметил папа Владимир, двукратный бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике. Летом, кстати, на сотом чемпионате в Чебоксарах он выступал на дистанции 1500 м. В группе с ребенком до 14 лет победу праздновала семья Солоденовых из Цивильска.

Рекорды и поражения

Настоящие олимпийские страсти царили в этот день на дорожках стадиона. В забегах команд районов и городов самыми быстрыми оказались сотрудники администрации Канашского района. В сборной канашцев — и глава Шакуловского сельского поселения Александр Антонов, и специалисты местной администрации. «Победили благодаря силе воле канашцев», — раскрыл секрет капитан команды, заведующий сектором физкультуры и спорта администрации. А вот выступление сборной Кооперативного института, взявшей «золото» среди мужских команд, стало своего рода сенсационным на эстафете «СЧ». Один из участников команды, второкурсник вуза, мастер спорта по легкой атлетике, многократный чемпион первенства России, воспитанник училища олимпийского резерва Сергей Петров установил на эстафете личный рекорд. «Две недели назад я закрыл спортивный сезон, и все это время ни разу не тренировался, — говорит спортсмен. — К своему удивлению, после такого перерыва пробежал отлично и даже показал лучшее для себя время на дистанции 800 м».

Не обошлось, к сожалению, и без нарушений — две команды дисквалифицировали. Одну сняли с соревнований из-за того, что спортсмены не уложились в «коридор» передачи эстафетной палочки, а другую — за использование шипованной обуви, запрещенной по положению. В судейском штабе по этому поводу разгорелся настоящий спор: команды–соперники с фотографией, сделанной на телефон, утверждали, что кто-то из спортсменов бежал в «шиповках». Фото судьи рассмотрели под многократным увеличением — вердикт был не в пользу участников… Всего же в день эстафеты, по словам главного судьи Алексея Александрова, командами было предъявлено пять протестов в адрес противников.

Финальную точку эстафеты поставили забеги смешанных и основных групп. И здесь болельщикам пришлось немного поволноваться. Одна из участниц основной группы буквально сразу после старта сошла с дистанции — девушка растянула мышцу, и ей потребовалась помощь медиков. В результате команде пришлось сняться с соревнований…

Победителям и призерам достались в награду не только кубки и медали, но и приятные подарки от партнеров и спонсоров эстафеты. Специальных номинаций от благотворительного фонда «Это чудо» и магазина «Спорттовары» удостоились самый маленький участник и самые опытные спортсмены среди ветеранов. Большие торты от кондитерской фирмы «СМАК» достались и активным болельщикам — группам поддержки ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Чувашской сельхозакадемии.

Фото Максима Васильева. Традиционно эстафета начинается с парада участников, первые в колонне — представители «СЧ».

Фото Олега Мальцева. Партнеры эстафеты сами вручали награды победителям. Сделала это и генеральный директор сети магазинов «Спорттовары» Марина Аниченкова.

Фото Максима Васильева. Падения, столкновения, потеря палочки… Эстафета — это нелегкая пробежка.

Фото Олега Мальцева. Фристайлистка Лана Прусакова обещала выступить на эстафете «СЧ» за команду ЧГУ.

Фото Олега Мальцева. Благодаря новой фотозоне «СЧ» на первую полосу газеты за считанные секунды мог попасть каждый: и министр, и олимпийский чемпион, и школьник.

Фото Максима Васильева. От 4 до 73 лет — таков был возрастной состав участников.

Фото Людмилы Григорьевой. Выступления юных артистов народного ансамбля эстрадного танца «Синяя птица» уже несколько лет подряд настраивают спортсменов на победу.