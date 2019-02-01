Как Громилов громил врага

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

В первую и последующие недели сентября 1944 г. нельзя не обратить внимание на некоторое снижение напряженного ожидания тылом обострения событий на фронте. Желая, с одной стороны, наступления советских войск, как стали называть к этому времени Красную Армию, каждый осознавал неминуемость увеличения жертв в ходе проведения таких операций. Выход Румынии из гитлеровской коалиции и процесс выхода из войны Болгарии как серьезные итоги Ясско-Кишиневской и Румынской операций наших войск обнадежили тыл, что жертв может быть теперь и меньше, хотя боевые действия продолжались с неменьшим накалом. И по-прежнему в них не обходилось без подвигов, без гибели бойцов и командиров. Нарастало противостояние в Прибалтике — через полторы — две недели в историю войны войдет понятие «Курляндский котел». 4 сентября прекратила боевые действия Финляндия.

3 сентября 1944 г., воскресенье

«В боях при прорыве обороны противника в районе г. Двор Батаутай 5.8.44 его отделение уничтожило станковый пулемет и до 6 солдат противника. В районе Рожамуйжа 28.8.44 отразил со своим отделением атаку автоматчиков противника» — так командир 8-го отдельного гвардейского танкового полка 19-го гвардейского танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта обосновал награждение медалью «За отвагу» командира отделения автоматчиков, уроженца деревни Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района Ситдика Садретдиновича Ахметова.

«В боях с 10.7 по 25.8.44 года все время находилась в стрелковых ротах, оказала 5-м первую помощь и вынесла с поля боя 11 раненых бойцов и офицеров» санитарка санроты 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова гвардии рядовая Антонина Игнатьевна Сергеева, призванная Цивильским РВК. 3 сентября 1944 г. она была награждена медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. В течение 3 сентября севернее и западнее города Плоешти наши войска, продвигаясь вперед, заняли более 40 населенных пунктов.

4 сентября 1944 г., понедельник

Командир отделения 8-й стрелковой роты старший сержант Иван Петрович Громилов из Алатырского района оправдал свою семейную фамилию – беспощадно громил врага: «в боях за гор. Полоцк 2.7.1944 г. он увлекал личным примером мужества своих подчиненных, со своим отделением первым достиг немецких траншей и в бою за овладение траншеей лично уничтожил ручной пулемет противника». За подвиг при освобождении Полоцка Громилов приказом от 4 сентября по 23-му стрелковому полку 51-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта награжден медалью «За отвагу».

Начальник акустической базы разведывательной батареи 8-го корпусного пушечного артиллерийского полка РГК 1-й Ударной армии 3-го Прибалтийского фронта сержант Николай Федорович Николаев был призван в Красную Армию за два дня до начала войны и за три фронтовых года стал классным специалистом. «В боях в районе д.Силоотца и в боях 4 сентября в районе деревни Плинтси лично под огнем артиллерии противника исправил 11 порывов линии связи, чем обеспечил батарее своевременную засечку артиллерии противника. Лично своими боевыми подвигами воодушевлял своих подчиненных на смелые и решительные действия в бою». Командование полка наградило сержанта Николаева из деревни Новоилларионово, входящей сегодня в черту города Чебоксары, медалью «За боевые заслуги».

Такая же медаль была вручена 4.09.1944 г. красноармейцу Петру Ивановичу Рахманову из Шемуршинского района, стрелку 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В боях на Ленинградском и Волховском фронтах красноармеец Рахманов был трижды ранен, но вновь и вновь возвращался в строй.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. В Румынии войска 2-го Украинского фронта, действуя совместно с частями румынской армии, освободили от немецких захватчиков город Брашов. Продвигаясь вперед, войска фронта освободили от немецких захватчиков города Синяя, Кымпина, Тырговиште, Гэешти, Титу и более 150 других населенных пунктов.

5 сентября 1944 г., вторник

В этот день в бою в Румынских Карпатах погиб красноармеец Михаил Васильевич Михайлов, стрелок 159-го укрепрайона. Его первоначально похоронили в братской могиле на восточном скате высоты, обозначенной на военных картах отметкой 824. В родном Уразлино Янтиковского района сына не дождалась мать Феодосия Захаровна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. В течение 5 сентября севернее города Тарту наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Юго-западнее города Ломжа наши войска овладели городом и крупной железнодорожной станцией Вышкув, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов. В этот день «Красная Чувашия» сообщала: «Сегодня по решению Обкома ВКП(б) в республике начинается фронтовой декадник по завершению уборки урожая зерновых, семенников трав, технических культур, скирдования хлебов и усилению вывозки хлеба по графику. За время фронтового декадника должно быть поднято на ноги все сельское население. Потому и называется декадник фронтовым, что в это ответственное время надо трудиться по-фронтовому, не считаясь ни с временем, ни с трудностями. Государству для победы нужен хлеб. Сегодня же все транспортные средства необходимо мобилизовать на вывозку хлеба. График — закон. За невыполнение графика руководитель колхоза отвечает как за нарушение закона».

6 сентября 1944 г., среда

Младший сержант Алексей Анисимович Железнов из Комсомольского района, командир отделения 4-й стрелковой роты 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, «в бою показал смелым и решительным командиром. Всегда находился впереди своего подразделения и личной отвагой увлекал бойцов на боевые подвиги. Сам лично уничтожил 2 вражеских солдат». 6 сентября 1944 г. он награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. Войска 2-го Белорусского фронта 6 сентября штурмом овладели важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев городом и крепостью Остроленна. К югу от города Остроленна наши войска полностью очистили от противника восточный берег реки Нарев, заняв при этом более 40 населенных пунктов. В Румынии наши войска, продвигаясь вперед, заняли города Кымпылунг (юго-западнее Брашов), Каракал, Александрия, Зимниче и более 100 других населенных пунктов. В этот день в номере 176 «Красная Чувашия» писала: «На днях состоялась передача Н-ской части самолета, построенного на средства работников эвакогоспиталя № 3064. В назначенный час самолет с надписью на борту: «Медработник эвакогоспиталя № 3064» приземлился на площадке перед госпиталем. Состоялся митинг, в котором приняли участие представители районных партийных и советских органов. <…> Принимая машину, представитель фронта старший лейтенант Такнин горячо благодарил командование, врачей, сестер, санитарок, рабочих и служащих госпиталя за помощь военно-воздушному флоту и заверил собравшихся, что воины Ленинградского фронта сумеют использовать передаваемый самолет для дела достижения окончательной победы над ненавистными немецко-фашистскими захватчиками».

СПРАВКА «СЧ»

Эвакогоспиталь под номером 3064 в годы Великой Отечественной войны с августа 1941 г. по июль 1945 г. дислоцировался в с. Беловолжск Козловского района.

7 сентября 1944 г., четверг

На фронте Юрий Яковлевич Воскресенский из Вурнарского района попал в десантники – в 21-й полк 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Вот как описывает его подвиг наградной лист: «30.8.44 г. при отражении атаки противника Воскресенский со своим расчетом уничтожил до 10 солдат, расчет, кроме того, подбил 3 лошадей в повозках и один мотоцикл». 7 сентября того же года гвардии старший сержант, командир отделения пулеметной роты 3-го стрелкового батальона Юрий Воскресенский был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки. В течение 7 сентября юго-западнее города Ломжа наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов. В Румынии наши войска, продвигаясь вперед, заняли города Рымнику Вылча, Дрзгзшани, Норабия, Турну-Мзгуреле.

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Фото waralbum.ru. Сентябрь 1944 года. Советские артиллеристы поднимаются на гору Тоомпеа в Таллине. На фотографии видны грузовики ЗиС-5 и 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3.

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8 сентября 1944 г., пятница

Почти три недели боролись врачи за жизнь минометчика 321-го гвардейского минометного полка красноармейца Дмитрия Афанасьевича Кузнецова из Красночетайского района, но оказались бессильны. Первоначально его похоронили на территории 202-го танкового городка города Луга Ленинградской области. Дома 22-летнего сына ждала мать Евдокия Ивановна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В Румынии наши войска, продвигаясь вперед, совместно с румынскими войсками заняли город Сибиу, а также более 100 других населенных пунктов. 8 сентября наши войска пересекли румыно-болгарскую границу на участке Джурджу, Мангалия и, продвинувшись вперед от 30 до 65 километров, заняли города Русе (Рущук), Туртукай, Силистра, Добрич, город и порт на Черном море Варна… В этот день «Красная Чувашия» информирует о проведении 9–13 сентября 1944 г. республиканского съезда сельских участковых врачей с участием среднего медперсонала и трахоматозных сестер Чувашии. В его программу включены доклад Наркомздрава о медико-санитарном обслуживании сельского населения и задачах по улучшению этой работы, а также доклады ряда участковых врачей. Кроме того, участники съезда заслушают научные доклады приглашенных профессоров.

9 сентября 1944 г., суббота

Отважным разведчиком стал на фронте за три года участия в боях ибресинский парень Александр Александрович Алмазов. «В период боев с 9 по 26.9.44 года Алмазов в составе группы разведчиков пробрался в Поляны, разведал силы и систему противника, при возвращении с задания были встречены группой автоматчиков. В завязавшемся бою лично сам уничтожил двух немецких солдат, доставив ценные сведения о противнике». За это приказом по 8 гвардейскому кавалерийскому полку 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта 20 октября 1944 г. он будет награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 9 сентября на территории северо-восточной части Румынии наши войска, с боями продвигаясь вперед, заняли более 100 населенных пунктов, железнодорожные станции Гура-Гумора, Фрасин, Молид и совместно с румынскими войсками с боями овладели крупным населенным пунктом Тыргул-Сакуеск. В Болгарии войска 3-го Украинского фронта, продвигаясь вперед, заняли город и железнодорожный узел Шумен (Шумла), город Разград и во взаимодействии с Черноморским флотом овладели городом и крупным портом на Черном море Бургас.

Фотохроника. 1944 год. Жители Бухареста приветствуют советские войска.