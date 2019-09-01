8 сентября — День финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем финансиста!

Управление финансами в современных условиях требует не только обширных знаний, высокой ответственности и дисциплины, но и нестандартных решений, умения стремительно реагировать на новые вызовы и изменения экономической ситуации.

Лучший показатель качества работы финансистов — это сбалансированный бюджет. Отрадно, что благодаря профессионализму работников финансовой сферы Чувашии, их умению правильно расставлять приоритеты в республике, с учетом мнения населения, выполняются все социальные обязательства.

Из года в год растут инвестиционные вложения в перспективные проекты развития республики: строятся дороги, школы, больницы, детские сады, спортивные объекты, благоустраиваются дворовые территории и общественные пространства. Значительные средства направляются на укрепление материально-технической базы государственных учреждений. По доле инвестиционных расходов в общем объеме средств бюджета Чувашия по итогам 2018 года заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа. В текущем году объем бюджетных инвестиций превысит прошлогодний уровень в 1,6 раза.

Искренне желаю всем финансистам республики дальнейших успехов, стабильности, эффективной работы на процветание родного края! Здоровья вам, оптимизма, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев