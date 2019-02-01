В Новочебоксарске железная белка упала на ребенка

После чего семилетний мальчик был доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу.

Речь о декоративной металлической конструкции в виде белки, установленной в Новочебоксарске в парке культуры и отдыха АУ «Ельниковская роща». Как выяснила городская прокуратура, ее при установке закрепили ненадежно. В итоге металлическая белка упала на ребенка, причинив ему различные травмы.

По результатам проверки в адрес директора рощи внесено прокурорское представление об устранении нарушений закона. Также в отношении него возбуждено административное дело по факту ненадлежащего содержания элементов благоустройства. Выясняет обстоятельства происшествия и Следственное управление СКР по Чувашии.