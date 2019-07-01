Дождливая погода сняла угрозу введения режима ЧС в Чувашии

Ход заготовки кормов в республике обсужден вчера на еженедельном правительственном совещании.

По данным исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Татьяны Рябининой, темпы работ на полях выше прошлогодних. В течение недели планируется завершить первый укос трав и выйти на второй — там, где они поспели. По данным районных администраций, в сельхозорганизациях и крупных фермерских хозяйствах на 1 июля было скошено 66,5% площадей. В лидерах тут Яльчикский и Ибресинский районы.

Почти повсеместно приступили к заготовке сенажа — его запасено более 43% от необходимого. А сена заготовлено уже больше половины. Наиболее успешно ведется эта работа в Канашском, Порецком районах. В Аликовском, Ибресинском и ряде других районов заготовлено 6,5 тыс. тонн силоса.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что корма для скота должны быть заготовлены в полном объеме. Также он поручил провести замеры на засеянных полях, чтобы определить биологическую урожайность зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Прозвучала на планерке еще одна хорошая новость: в выходные дни во всех районах прошли дожди, соответственно снят ранее поднимавшийся вопрос о возможном введении режима ЧС вследствие засухи.