ДЕНИС МАНТУРОВ

министр промышленности и торговли России

«Какие основные направления и точки роста мы видим в Чувашии на перспективу? По 2019 году будет рост по обрабатывающей промышленности в целом — исходя из того, что на предприятиях сельхозмашиностроения, расположенных в Чебоксарах и входящих в концерн «Тракторные заводы», сейчас завершается процедура конкурсного производства. Мы рассчитываем, что те заказы, которые сейчас уже поступают, обеспечат загрузку и эффективность в целом по этим предприятиям. Рассчитываем также на эффективность регионального фонда развития промышленности.

Кстати, Чувашия — один из первых регионов, где зарегистрирован такой фонд с капиталом более полутора миллиардов рублей. Это будет хорошее подспорье, с учетом того, что поддержку обеспечит и федеральный фонд развития промышленности. Поэтому предприятия среднего и малого бизнеса могут рассчитывать на этот инструмент поддержки и развития».