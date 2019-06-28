Геннадий Максимов: Аграрии обязаны беречь пчел и окружающую среду

Если в основе потерь пчелиных семей в последние годы была длительная варроатозная инвазия, то сегодня этому способствует сам человек. Из-за отсутствия контроля фермеры республики обрабатывают посевы рапса, горчицы, других сельскохозяйственных энтомофильных культур сильнейшими химическими препаратами, причем многократно за летний период. К примеру, фипронилом, который относится к 2 классу опасности для человека и 1 классу для пчел. При этом обработка проводится во время цветения растений, без оповещения пчеловодов. В результате пчелы погибают не только в поле, но и в ульях, куда приносят пыльцу с обработанных растений.

Экономический ущерб от этого состоит не только в недополучении продуктов пчеловодства и гибели пчел, но и в несвоевременном опылении растений. Более того, занесенная пчелами цветочная пыльца с содержанием вредных соединений в ходе зимовки потребляется пчелами, что приводит к массовому отравлению и гибели в зимний период.

Летом же наблюдается задержка в развитии пчелосемей, ослабевают их защитные функции, что провоцирует появление всевозможных заболеваний. Наконец, химикаты, попавшие в пчелиные семьи с нектаром и пыльцой, загрязняют кормовые запасы и товарную продукцию.

Так в сентябре 2018 года у пчеловода Н. Петрова (Урмарский район) погибло 45 пчелосемей. Жители д. Первое Семеново, с. Рындино, д. Сюлескеры, д. Три Избы, г. Цивильска не первый год жалуются на руководителя одного из фермерских хозяйств Цивильского района на ослабление своих пчелиных семей, недобор продукции из-за проводимых обработок с использованием химических препаратов.

Следует отметить, что в республике нет аккредитованной лаборатории для исследования пчел на отравление от примененных ядохимикатов. Но есть примеры, когда работа поставлена так, что минимизируется их влияние как на среду, так и на пчел. В КФХ Германа Николаева (Ибресинский район), где большие площади горчицы, используются препараты с 3 и ниже классом опасности со сроком изоляции пчел не более суток. А сама обработка проводится только в вечернее и утреннее время или в пасмурную погоду, и пчеловодов своевременно об этом оповещают.

Профилактика отравлений пчел базируется на строгом соблюдении регламентов применения токсичных веществ. Заблаговременно, не позже, чем за двое суток перед началом каждой обработки администрация хозяйства обязана оповестить население, ветеринарную службу и пчеловодов, расположенных в радиусе не менее 7 км от места обработки. Ее следует проводить в период отсутствия лета пчел в утренние или вечерние часы. Недопустима обработка цветущих медоносов во время массового лета.

Существует «Инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами», которую обязаны соблюдать руководители хозяйств. Все это делается для того, чтобы пчеловоды после получения извещения о предстоящей химобработке успели принять меры и обеспечить безопасность пчелиных семей. Но на самом деле фермеры ограничиваются лишь скудным извещением в районной газете, чего крайне недостаточно, ведь не все выписывают газету и находят время слушать радио. В дополнение к этому будет полезнее и уважительнее по отношению к сельчанам в каждой деревне вывесить объявление и попросить одного из пчеловодов сообщить коллегам о предстоящей обработке.

Клинические признаки при всех видах отравлений проявляются одинаково. Пчелы становятся злобливыми, малоподвижными, срываются с сотов, ползают по дну улья, на прилетной доске, по земле около ульев. Значительная гибель пчел в улье приводит к застуживанию и гибели открытого и закрытого расплода.

Какие же меры может предпринять пчеловод после получения информации о предстоящей химической обработке? Прежде всего, вывезти пасеку в безопасное место, далее — изолировать вылет пчел из улья, либо занести в зимовник. В первом случае за сутки с гнезда удаляют утеплители, по возможности расширяют гнездо пустыми сотами, сверху на гнездовой корпус помещают пустые магазинные надставки, укрытые сверху вентиляционной сеткой, на которые кладут холст, крышку улья закрывают. Вечером, после прекращения лета, или рано утром летки полностью закрывают, с сеток снимают холстики. Крышку улья оставляют приоткрытой на 1,5-2 см. Воду дают путем увлажнения хлопчатобумажного материала, который помещают на сетку, или наливают в соты. Сроки изоляции зависят от степени токсичности препаратов. После истечения времени детоксикации растений открывают летки у 1-2 семей: если в течение 2-3 часов лета признаки отравления у пчел не появляются, открывают летки у всех семей.

Во втором варианте пчел вывозят с пасеки в безопасную зону на расстояние не менее 7 км от места применения ядохимикатов. Обратный перевоз возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не раньше 12-14 суток со дня окончания обработки. В пчелиных семьях, подвергшихся отравлению, сокращают и утепляют гнезда, убирают рамки со свежим нектаром и пергой. После сокращения гнезда, пчел подкармливают теплым сахарным сиропом (1,5 кг сахара на 1 л воды).

Медоносные пчелы остаются единственными и надежными опылителями сельскохозяйственных энтомофильных культур, итогами труда которых пользуются и фермеры, и население, включая пчеловодов. Это — повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 30-40%, огурцов и томатов в 2-3 раза, улучшение качества и сортности семян, улучшение травостоя сенокосов и пастбищ, повышение устойчивости растений к болезням.

Мы обращаемся ко всем руководителям хозяйств, фермерам республики с призывом проводить обработку с применением химических препаратов в строгом соответствии с установленными правилами, не допуская гибели пчел и отравления окружающей среды.

Только такое равноценно уважительное отношение фермеров к пчеловодам и к окружающей среде поможет сохранить крылатых тружениц, дефицит которых начинает ощущаться.

Геннадий Максимов, генеральный директор ОАО «Агентство по пчеловодству», кандидат сельскохозяйственных наук Иван Мадебейкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ЧГСХА