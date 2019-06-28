Кружок затейников, бесплатные «нанайцы» и детский сад по ЭВМ

История столицы на страницах «СЧ»

60 лет назад — 28 июня 1959 года

Три дня продолжался второй республиканский слет юных техников. Все экспонаты на нем школьники сделали своими руками.

«…У миниатюрного крана на коленях, на корточках собрались его конструкторы и внимательные зрители, наблюдая, как работает почти настоящий башенный кран — хоть и всего в рост 10-летнего паренька, — поднимающий несколько кирпичей. <…>

Они разного возраста, эти делегаты. Есть совсем юные — ученики начальных классов, есть и старшеклассники. В пионерских галстуках и с комсомольскими значками. Но общее у них при разном уровне знаний — глубочайший интерес к технике. Поэтому такой распорядок работы слета, при котором центр тяжести переместился на занятия секций, вполне удовлетворил всех. <…>

Кроме занятий проводились соревнования авиамоделистов и судомоделистов, экскурсии на промышленные предприятия города.

Т. Борисова».

70 лет назад — 26 июня 1949 года

Детский парк (в наши дни его территория скрыта под водой Чебоксарского залива) — любимое место отдыха школьников. Дирекция Дома пионеров немало поработала над тем, чтобы детям было здесь интересно.

«Аллеи парка украшены портретами юных героев нашей страны. Здесь лозунги и плакаты, наставления старших педагогов, выдержки из народных сказок. В заново отремонтированном павильоне открыта библиотека-читальня, имеется игротека с настольными играми, пионерская комната с детским лекторием, буфет.

При парке организована сводная пионерская дружина, которая регулярно проводит сборы и вылазки за Волгу; созданы кружки юных мотоциклистов, скульпторов, затейников, художественной вышивки и рукоделия, хоровой и другие».

50 лет назад — 28 июня 1969 года

Совместный трудовой отряд студентов университета и пединститута отправился на Всесоюзную комсомольскую стройку — на Усть-Илим.

«Усть-Илимский отряд студентов ЧГУ в составе сводного отряда «Чувашия» второй раз отправился на стройку в Сибирь. Впереди — новые проводы. 53 студента выезжают на электрификацию колхозов и совхозов Волгоградской области. Готовятся в путь саратовский и норильский отряды. 20 человек уезжают в Эстонию в интернациональный лагерь. Историки и филологи комплектуют свой астраханский отряд.

А. Изоркин».

Фото В. Шемарова

40 лет назад — 30 июня 1979 года

Инженер Виталий Купташкин, живущий в новоюжном районе Чебоксар, получил место в детском саду для своей дочери в северо-западном районе. После безуспешных попыток найти место в садике поближе к дому он разработал программу, позволяющую искать варианты обмена с помощью ЭВМ.

«Родитель, желающий поменять место в яслях или садике, подает заявление заведующей детским учреждением, в которое он водит своего ребенка. При этом указывает его возраст и номера садиков, в одном из которых он желает получить место.

Эти сведения сначала собираются в гороно, а затем, раз в квартал, передаются в информационно-вычислительный центр. <…>

Самыми активными сторонниками новшества, надо полагать, будут сотни, а может и тысячи родителей, которые пока каждое утро возят через весь город в переполненных троллейбусах и автобусах своих еще не проснувшихся, хныкающих ребятишек.

И. Михеев».

20 лет назад — 26 июня 1999 года

Ко Дню чувашской государственности в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» выступила группа «На-На». Несмотря на то, что пик популярности артистов прошел, на бесплатном концерте собралось около десяти тысяч зрителей.

«Поначалу думалось: сможет ли она «разогреть» прихотливую чебоксарскую публику? Смогла. В основном за счет работы «с залом». Павел Соколов, Володя Асимов, Слава Жеребкин и Владимир Политов устроили, судя по всему, между собой шоу-конкурс на звание самого сексуального «нанайца» и, одновременно, конкурс «кто больше пошлет воздушных поцелуев». Чебоксарские девушки просто обезумели, а конкурс, несомненно, выиграл Слава Жеребкин — ему особо импульсивные фанатки даже… разорвали штаны!

И. Александров».

ОТ РЕДАКЦИИ

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