Команда Чувашского кадетского корпуса — лучшая в ПФО

Гвардейцы с большой буквы

Команда Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова стала лучшей в общем зачете по итогам первой смены в лагере «Гвардеец-1» ПФО.

Напомним, «Гвардеец» — один из основных патриотических проектов, реализуемых в ПФО. В двух лагерях, «Гвардеец-1 (Нижегородская область) и «Гвардеец-2 (Пенза), старшеклассники из всех регионов округа на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом.

В нынешнем году первая смена в этих лагерях собрала 360 юношей из всех регионов округа и команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. В «Гвардейце-1» Чувашию, помимо кадетов, представляла сборная команда школьников из Батыревского, Канашского, Моргаушского районов, Новочебоксарска и Чебоксар. Две с половиной недели ребята под руководством опытных наставников осваивали программу начальной и специальной военной подготовки, участвовали в учебных стрельбах, совершали марш-броски, соревновались в знании истории Отечества и жили в тех же условиях, в которых несут службу защитники Родины.

В конкурсах и смотрах «Гвардейца-1» более других преуспела команда Чувашского кадетского корпуса. Ей и досталась заслуженная победа. Второе-третье места — у команд Марий Эл и Удмуртии.

Приехавший на церемонию закрытия смены в «Гвардейце-1» полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил ребят с успешным прохождением курса молодого бойца. «Тот, кто сумел преодолеть себя и показать лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова «Родина», может считаться настоящим «гвардейцем», — отметил он. — Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей. Стране нужны смелые, умные, честные и ответственные люди — Гвардейцы с большой буквы».

Фото government-nnov.ru: После церемонии принятия юнармейской присяги Игорь Комаров и другие почетные гости вручили ребятам нагрудные значки «Юнармии» и часы от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.