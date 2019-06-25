Национальные постановки — к 100-летию Чувашской автономии

В Минкультуры Чувашии распределили гранты творческим профессионалам. Выбраны три профессиональных коллектива, которые в будущем году получат средства для реализации своих творческих проектов. Гранты в размере 2,8 млн рублей каждый присуждаются в соответствии с Указом Главы Чувашии «О государственной поддержке культуры и науки в Чувашской Республике».

В год 100-летия образования Чувашской автономии победителями признаны проекты исключительно на чувашскую национальную тематику и задумки воплощения произведений чувашских классиков.

В Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова режиссер Наталия Сергеева приступит к постановке спектакля «Шуйттан чури» («Раб дьявола») по пьесе Якова Ухсая. Народного поэта Чувашии в свое время вдохновила неоконченная работа Константина Иванова, задумавшего написать по мотивам народных сказок и легенд чувашского «Фауста», и он создал свою трагедию в стихах о власти денег, которая теперь появится и на чувашской сцене. Свой проект, театрализованную концертную программу «Пурнӑҫ кустӑрми» («Круг жизни»), Чувашский ансамбль песни и танца посвятил 100-летию образования Чувашской автономной области. Руководителем проекта назначена административный работник ансамбля Эльвира Упракина.

Еще одно национальное произведение теперь и в репертуарных планах Чувашского театра оперы и балета. Грантовую поддержку получил проект по созданию нового чувашского балета «Хур кайӑк ҫулӗ» («Дорога лебедей»). После создания балета «Аттила. Рождение легенды», коллектив берется за создание следующего, по народному сказанию о лебедях, которые устилали перьями небо для того, чтобы стаю не потерял раненый лебедь, и таким образом на небе появился Млечный путь. Так что параллельно с чувашским «Фаустом» может появиться и чувашское «Лебединое озеро». Руководить проектом будет новый худрук театра, дирижер Дмитрий Банаев.