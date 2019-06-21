Владимир Путин: Работа строится вокруг человека

Президент России провел очередную «Прямую линию»

«В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к «Прямой линии», становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени», — так вчера Владимир Путин обозначил важность для себя этой уникальной программы, которая позволяет гражданам обращаться с вопросами и предложениями напрямую к главе государства. А среди первоочередных тем, волнующих людей именно сейчас, назвал низкий уровень жизни, состояние системы здравоохранения, жилищно-коммунальное хозяйство и обращение с твердыми бытовыми отходами.

Не секрет, что подготовка к «Прямой линии с Владимиром Путиным» начинается задолго до того, как она выходит в эфир. В этом году основные телеканалы впервые показали, как Президент проводит совещания с министрами и руководителями медиакомпаний накануне передачи. Обсудить было что — за сутки до старта «Прямой линии» поступило уже около миллиона звонков, СМС, видеообращений. Об огромном интересе к ней говорят и результаты свежего опроса ВЦИОМ: около 75 процентов населения России намерены следить за программой.

Первые прозвучавшие в эфире вопросы касались как раз низких доходов многих жителей страны, представителей разных профессий. Президент напомнил, что несколько лет назад страна столкнулась сразу с несколькими шоками.

Речь даже не о пресловутых санкциях, а о падении цен на наши традиционные экспортные товары — нефть, нефтепродукты, газ, металлы, химические удобрения и некоторые другие. Реальные доходы населения падали несколько лет подряд, самый большой спад был в 2016 году.

Но сейчас доходы граждан постепенно восстанавливаются (в 2017 году начисленная заработная плата в среднем по стране составляла 39,2 тысячи рублей, а в этом году уже почти 45,7, привел данные статистики Президент). Власти на местах стараются выполнить известные указы 2012 года, до прожиточного минимума поднят МРОТ, индексация пенсий превышает инфляцию. С другой стороны, есть большая разница в зарплатах между регионами, между отраслями, которую, безусловно, надо выравнивать.

Но «генеральный» способ повышения уровня жизни людей — это не государственные вливания, а повышение производительности труда, развитие экономики. Именно на это нацелены национальные проекты, сказал Президент.

Очень много вопросов касалось и сферы здравоохранения. С одной стороны — очевидный прогресс, открываются новые медицинские центры, в том числе высокотехнологичные. С другой стороны, поликлиники на местах закрываются, качество медицинского обслуживания не всегда соответствует тому, что ожидает пациент.

Глава государства согласен, что в здравоохранении есть проблемы с доступностью первичного звена, дефицит специалистов, не всегда полноценное лекарственное обеспечение. Тем не менее в целом по стране количество амбулаторных отделений увеличивается, развивается мобильная медицинская помощь, денег на закупку «льготных» лекарств выделяется значительно больше, чем раньше.

Еще один «хит» среди поступивших на «Прямую линию» обращений — так называемая «мусорная реформа». Жалобы на ее результаты поступают со всей страны. Рост тарифов, невывоз мусора вовремя, нежелание местных жителей видеть рядом полигон ТБО, пусть и самый современный, — те проблемы, которые в Чувашии уже во многом преодолены, в других регионах только набирают обороты.

Толчком, побудившим взяться за «мусорную реформу», стала как раз одна из «Прямых линий» несколько лет назад, напомнил Владимир Путин. Жители Подмосковья тогда пожаловались на происходящие у них безобразия. Мусором у нас толком не занимались несколько десятилетий, поэтому принимать меры надо было немедленно. Тарифы действительно растут, но надо разбираться в каждом случае отдельно, оправдан ли этот рост. И люди должны видеть результаты той работы, которую проводят власти.

…Разговор продолжался более четырех часов, за это время Президент успел ответить на семь десятков вопросов. Зашла речь о детских пособиях до трех лет и льготной ипотеке для многодетных, об отношениях с Евросоюзом и США, о «китовой тюрьме» и двадцатилетии нападения боевиков на Дагестан. Местные жители жаловались на отсутствие водопровода в селе и планы уплотнительной застройки в новом районе города. Глава государства старался вникнуть в каждую конкретную проблему и помочь в ее решении. Конечно, многие вопросы и обращения остались за кадром, но опыт показывает, что они все равно не останутся без внимания — их передадут губернаторам и попросят принять меры.

Фото с сайта kremlin.ru: Часть вопросов, поднятых гражданами перед «Прямой линией», местные власти начали решать, не дожидаясь выхода программы.