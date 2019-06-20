В программе празднования Дня республики много нового

Культурный форум и гигантский хуплу

Торжества нынешнего Дня республики начнутся с Чебоксарского культурного форума, который откроется завтра пленарным заседанием в театре оперы и балета. В деловую программу форума также вошла выставка «Регионы — сотрудничество без границ», а в культурную невероятным образом уместились Всечувашский Акатуй, фестивали «Родники России» и «Асамат», конкурсы «Русь мастеровая» и «Играй, гармонь», открытие этнографического парка и десятки концертов не только в Чебоксарах, но и во всех районах Чувашии.

Как рассказала журналистам врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Светлана Ананьева, в работе Чебоксарского культурного форума примут участие как представители бизнеса и органов власти, так и общественных организаций, культурных учреждений. Модераторами пленарного заседания заявлены редакционный директор журнала Forbes Russia Николай Усков и ведущая передачи «Доброе утро» Первого канала Марина Ким. А главной темой обсуждений, как явствует из названия, станет культура: как она формирует и изменяет экономику, какова роль бизнеса в ее развитии, как делаются инвестиции в культуру и как правильно строить культурные события, например, такие как выставки, биеннале и т.д.

Интересными обещают быть обсуждение вопросов промышленного туризма и диалог культур России и Японии. Причем для участия в названном диалоге, в специальном семинаре на тему предпочтений японских компаний в выборе региональных партнеров для сотрудничества, приедут представители Японского бизнес-клуба. Дискуссионные площадки планируется разместить как в театре оперы и балета, так и в ЧГУ, ЧГИКИ, Национальном музее и бизнес-инкубаторе. Большое внимание в этих дискуссиях будет уделено и реализации нацпроекта «Культура».

26-я по счету выставка «Регионы — сотрудничество без границ», где традиционно представлены достижения всех наших базовых отраслей, в этом году пройдет в новом формате. Ее павильоны разместятся на Красной площади, участие в ней подтвердили уже более 100 организаций. С учетом востребованности прошлых лет в числе прочего организаторы обещают развернуть и шатры так называемого центра здоровья, где участники праздника смогут бесплатно проверить состояние здоровья, получить рекомендации и даже стоматологические услуги.

Будет предоставлена и возможность для граждан 55+ понять для себя, в какой сфере они могли бы быть полезны другим, например, найти себя в движении «серебряных волонтеров». Эта тема сейчас весьма актуальна. Промышленники и предприниматели между тем готовятся поставить здесь «выставочные» рекорды, готовятся изготовить самые большие упаковку творога, карту Чувашии из мясных деликатесов, шаурму, цепочку из конфет…

Как рассказал журналистам министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, культурную программу нынешних торжеств посвятили Году театра. А результатом максимального вовлечения жителей Чувашии в праздничные фестивали республиканских именин впервые станет, например, участие в «Родниках России» зрителей всех без исключения районов республики.

Свое участие в фестивале подтвердили гости из 42 российских регионов, а также из Беларуси и Болгарии, всего более 6 тысяч человек. В глубинку участники «Родников» отправятся 23 июня, и в этот день каждый район получит свой праздничный фольклорный «пряник». Например, в Цивильск приедут болгарские певцы и танцоры, в Вурнары — коллектив из Волгоградской области, а в Козловку — русский ансамбль из Щелково, и так во всех муниципальных центрах.

Два больших события, на которые приглашают зрителей со всех уголков республики, также произойдут в глубинке. XVII Всероссийский конкурс «Русь мастеровая» развернется в Мариинском Посаде, убедительно отвоевавшем право его проведения у столицы Чувашии. Сюда приедут 87 мастеров почти из 50 регионов. Опять-таки впервые организаторы позаботились о тех, кто захочет непременно посетить этот праздник жизни. Для них предусмотрены бесплатные автобусы туда и обратно. Транспорт будет ждать желающих у театра оперы и балета (11.00) и у ДК тракторостроителей (11.30). Из Мариинского Посада в Чебоксары автобусы отправятся в 17.00.

Стоит увидеть и праздник в Алатырском районе, центром которого станет село Старые Айбеси. Здесь ровно в полдень состоится открытие этнографического парка чувашской, русской и мордовской культур и грянет большой концерт участников фестиваля «Родники России» сразу из 7 российских городов. Здесь же планируют провести свой Акатуй с участием артистов из Мордовии. В Старых Айбесях выступят и чувашские театры: ТЮЗ имени Михаила Сеспеля, экспериментальный театр драмы и театр кукол.

Но самый большой Акатуй состоится все же в Чебоксарах. VII Всечувашский национальный праздник с огромным хороводом, подворьями, выпечкой гигантского, 30-метрового, хуплу, арт-объектами (юпа и большими качелями) и конкурсом гармонистов-любителей «Играй гармонь!»

Впервые в Чебоксарах пройдет и Всероссийский детский открытый фольклорный фестиваль «Легенды. Сказки. Предания». Гулянья на Красной площади украсят гала-концерт победителей Республиканского смотра коллективов художественного творчества, концерт творческих коллективов Чебоксар и гала-концерт артистов чувашской эстрады. В качестве приглашенных звезд на празднике выступят Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой и Ирина Салтыкова.

Апофеозом же десятков концертов, конкурсов и театрализованных представлений станут выступления участников Фестиваля фейерверков «Асамат», одного из самых ярких, масштабных и зрелищных событий Дня республики. Планируется участие пяти команд, четыре из которых российские: из Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада и одна из Киргизии. Их показы будут посвящены 550-летию Чебоксар и 100-летию Чувашской автономии.

Красочные салюты будут расцвечивать небо над Чебоксарским заливом два дня. Победителя выберут сложением голосов жюри и народного голосования на сайте Минэкономразвития Чувашии, которое начнется с момента открытия фестиваля и закончится в 13.00 24 июня, за несколько часов до награждения. Шоу фейерверков от команды-победителя и станет завершающим аккордом главного республиканского праздника.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Красная площадь в этом году станет средоточием и деловых, и культурных праздничных программ.