Чебоксарцы поделились на «Интермузее» своими наработками

Рисование пластилином и перевод на язык жестов

В Москве, в центральном выставочном зале «Манеж», прошло главное музейное событие года — XXI Международный фестиваль «Интермузей», уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга посетителей. В этом году в его работе принял участие Церковно-исторический музей города Чебоксары.

Ежегодно фестиваль объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, более 3 тысяч музейных специалистов, участников профессиональной деловой программы. Структура фестиваля традиционно включает как экспозиционную часть, так и деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.

Чебоксарский Церковно-исторический музей представил на «Интермузее» свою детскую культурную программу, в которую вошли театрализованная экскурсия по выставке «Корабль веры» и концерт инклюзивного хора с участием исполнителей с ограничениями по зрению и слуху. Спектакль-экскурсию разыграли участники инклюзивной семейной студии «Солнечная колыбель», в ней участвовали артисты с болезнью Дауна, слепые и слабовидящие. Участники концерта — ученики Чебоксарской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ и Чебоксарской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 — выступали под руководством учителя музыки Наталии Арсентьевой и учителя ритмики Ольги Хоревой.

Надо сказать, что поездка состоялась в рамках реализации проекта «Инклюзивный центр «Корабль веры» Фонда Президентских грантов. Церковно-исторический музей отправился на «Интермузей» большой командой из 49 человек, в которую входили и родители детишек, и волонтеры — преподаватели и студенты кафедры коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Причем мастер-классы по сурдопереводу песен на русский жестовый язык Татьяны Кожановой и пластилинографии для незрячих (нетрадиционной технике рисования пластилином на картоне) Елены Викторовой были оценены как новаторские.

К тому же для детей с ограничениями здоровья два дня в Москве стали огромным и незабываемым событием. Вместе с родителями и волонтерами они побывали в обители блаженной Матронушки и преподобного Сергия Радонежского, познакомились с мультимедийной выставкой «СЛОВО» на ВДНХ, погуляли по Красной площади. А в Ботаническом саду МГУ для незрячих юных путешественников провели сенсорную экскурсию.

Фото Церковно-исторического музея Чебоксар: Пластилинография развивает детское воображение, а у слабовидящих детей еще и зрительное восприятие.