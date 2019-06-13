Подведены итоги работы Мининформполитики Чувашии в 2018 году

Об итогах деятельности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики в 2018 году сообщил 13 июня на заседании Кабинета Министров региона руководитель ведомства Михаил Анисимов.

Одним из важнейших направлений работы в ушедшем году, по словам министра, было достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 которого доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 2018 году должна была достичь 70%. Благодаря проделанной в Чувашской Республике работе по развитию электронного правительства значение данного показателя, по данным Росстата, достигло целевых значений и составило 73%.

В своем докладе Михаил Анисимов доложил о начале работы министерства над реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Чувашии утверждены паспорта 5 региональных проектов, среди которых: «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики». «В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» ожидается, что к 2021 году в республике широкополосным доступом к сети «Интернет» будут обеспечены все фельдшерско-акушерские пункты, организации среднего профессионального и общего образования, а также органы местного самоуправления, — заверил министр. — Первые объекты получат доступ во Всемирную сеть уже в конце текущего года».

Михаил Анисимов рассказал о проведенной в 2018 году модернизации сайтов органов исполнительной власти Чувашской Республики и администраций муниципальных районов и городских округов в целях обеспечения соответствия сайтов органов власти современным международным требованиям и актуальным тенденциям развития электронного правительства, а также о масштабной работе по обновлению системы электронного документооборота, благодаря чему появилась возможность исключения бумажного документооборота между органами власти.

Министр сообщил участникам заседания о начале системной работы с сообщениями граждан в интернет-сообществах. Чтобы оперативно отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию населения на действия властей, в Чувашии внедрена система «Инцидент Менеджмент». Она отбирает в социальных медиа значимые сообщения: негатив, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. «Внедрение системы позволяет установить прямой диалог между населением и властью, выявлять болевые точки, оперативно устранять недостатки в сфере благоустройства, ЖКХ, дорожной инфраструктуры и так далее», — подчеркнул Михаил Анисимов.

За последние годы удалось значительно расширить зону вещания национальных теле- и радиоканалов. Министр заметил, что в 2018 г. «Национальное радио Чувашии» начало вещание в Чебоксарах и Новочебоксарске, а «Национальное телевидение Чувашии» — в кабельных сетях городов с компактным проживанием чувашского населения (Казань, Ульяновск, Волжск, Козьмодемьянск).

Позиции Чувашии по тиражам газет в общероссийском рейтинге свидетельствуют о достаточной востребованности в регионе печатных изданий. По итогам подписной кампании за второе полугодие 2018 года республика заняла 10-е место в России и 2-е место в Приволжском федеральном округе по насыщенности подписными печатными изданиями. Также Михаил Анисимов указал на возможность оформления подписки на бумажные версии более чем 40 газет и журналов, издающихся в Чувашии, через Интернет, используя сервис podpiska.pochta.ru.

Стабильно развивается в регионе, по словам министра, Чувашское книжное издательство. В 2018 году предприятием издано 79 названий книг тиражом 116,57 тыс. экз., из них по государственному заказу – 47 названий книг тиражом 51,6 тыс. экз.

В завершение своего выступления Михаил Анисимов рассказал о проблемах, препятствующих развитию отрасли. Здесь он упомянул нехватку в Чувашии квалифицированных специалистов в области IT, снижение подписных тиражей периодических печатных изданий, а также дефицит журналистских кадров.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил усилить работу по освоению государственными печатными изданиями интернет-пространства, а также систематизировать работу по информационному сопровождению реализации в Чувашской Республике национальных проектов.