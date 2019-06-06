Михаил Игнатьев посетил с рабочим визитом Канаш

И дворы, и детский сад, и инвесторы для Канаша

Новенькие скамейки и урны, аккуратная тротуарная плитка вместо традиционных асфальтированных дорожек и яркая детская площадка — в прошлом году двор дома № 24 в микрорайоне Восточный города Канаша преобразился в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На днях в этот двор заглянули в рамках рабочей поездки в город Глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Грищенко, первый замминистра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова и руководители Канаша.

Нареканий к проведенным работам у руководителя республики не оказалось, он лишь обратил внимание на аккуратные клумбы под окнами, дополняющие приятную картинку: «Красоту формируют сами жители». И все же Глава Чувашии дал наказ представителям местной администрации разобраться с припаркованными на газоне автомобилями и бездомными собаками.

«Будьте добры, подойдите и к 21-му дому», — пригласили Главу республики местные активисты. Уже в подъезде показали на подтеки на потолке последнего этажа: «Крыша течет!» Михаил Игнатьев дал подчиненным задание с вопросом разобраться, а сам отправился с инспекцией в следующие дворы. Перед домами по улице Ильича 6 и 8 современной игровой площадки и ровного асфальта пока нет, но территория уже вошла в план благоустройства, и все должно появиться.

Будут здесь также новые скамейки, освещение и площадка для мусорных контейнеров. На шутливое предложение гостей поехать в столицу игравшие возле голубятни мальчишки и девчонки по-взрослому ответили: «Нам бы лучше детскую площадку. Скучно!»

Цифра: Около 1,2 млрд рублей — общий объем финансирования строительства объектов индустриального парка в Канаше

Пригласили Главу республики в свой двор и жители дома № 5 по улице Ильича. Посетовали на лужу у подъезда (существующую, несмотря на относительно свежий асфальт), отсутствие заборчиков и другие недочеты. На что Михаил Игнатьев заметил: управляющая компания «Доверие», на которую поступает столько жалоб, не оправдывает своего названия…

Еще один пункт рабочей поездки — будущий индустриальный парк Канаша. Здесь неподготовленный человек увидит лишь забор да развороченную землю. Между тем полным ходом готовится инженерная инфраструктура для парка: выполнены работы по устройству хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения, на 80% выполнен водопровод.

На строительной площадке во время визита Главы республики присутствовал председатель совета директоров компании-резидента индустриального парка, ООО «Аркто», Юрий Трапезников.

Трапезников рассказал о плане компании открыть в городе завод промышленных холодильников и организовать на начальном этапе работы не меньше ста рабочих мест. На вопрос, почему именно Канаш, объяснил — сыграли свою роль выгодное географическое положение населенного пункта, близость потенциальных покупателей и готовность правительства Чувашии вести диалог, помогать предпринимателям. «Если все пойдет по плану, в декабре этого года мы выпустим первый холодильник», — заявил Трапезников. «Будем оказывать максимальное содействие», — откликнулся Михаил Игнатьев. И наказал ответственным лицам подкрепить все планы дорожной картой с четкими сроками каждого этапа работы.

Канаш стал первым из пяти моногородов Чувашии, получившим статус территории опережающего социально-экономического развития, подчеркнул руководитель республики в дальнейшей беседе с журналистами. Этот статус дает возможность инвесторам на льготных условиях развивать в городе свои проекты, размещать новые производства, что означает новые рабочие места, инвестиции, дополнительные налоговые отчисления в казну. «Важно, что все объекты инфраструктуры достраиваются. Появилась мощная трансформаторная подстанция. Приходят новые резиденты», — высказал свое мнение Михаил Игнатьев.

Помимо индустриального парка и практически готовой к запуску трансформаторной подстанции делегация гостей посетила и реконструирующиеся канализационные очистные сооружения. В данный момент, объяснили представители подрядчика, здесь «вяжут» каркас и готовят опалубку под резервуары биологической очистки сточных вод. Готовность объекта составляет 65%. «Подтягивайтесь!» — призвал строителей Глава региона, дав указание работать с раннего утра и дотемна, ведь сейчас на объекте наблюдается отставание от графика.

Еще один новый объект, автодорога «Улица Машиностроителей — «Аниш», связала парк и федеральную трассу А151 в обход Канаша. Построили дорогу еще зимой, но из-за необходимости переноса газовых сетей открыли только в мае, после окончания отопительного сезона. Теперь решены сразу две проблемы. Во-первых, большегрузные автомобили будут проезжать по объездной, минуя город, и существенно снизится нагрузка на городскую уличную сеть. Во-вторых, создаются возможности для развития территории опережающего социально-экономического развития и реального сектора экономики.

В маршруте гостей из Чебоксар был и будущий детский сад в микрорайоне Восточный на 240 мест, 80 из которых — для малышей ясельного возраста. Двухэтажное кирпичное здание с фасадом в теплых желто-красных тонах должны сдать в эксплуатацию в декабре нынешнего года. Садик уже возведен, идет его отделка — а потому подрядчик, «Строительный трест № 3», пообещал руководству республики сдать объект осенью. «Пожалуйста, вот вам национальные проекты, озвученные Владимиром Путиным и воплощенные в жизнь», — прокомментировал Михаил Игнатьев обещание строителей.

Фото Джульетты Федоровой: Рассмотрев план работ, Михаил Игнатьев наказал подрядчику трудиться на совесть и не затягивать строительство.