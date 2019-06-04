Юным чебоксарцам аплодировали звезды Первого канала

…Круглый стол с одаренными детьми начать вовремя никак не получалось. Уже и автобус с гостями приехал во Дворец детского творчества, а несколько мест для телевизионщиков и артистов за столом пустовали.

— Где Муромцева? — как учитель на уроке вопрошал советник генерального директора Первого канала Александр Ильин. — Где Грачевский? Ах да, он на показах! А где Саша Смол? Где Павел Карпухин?

За отсутствующими в итоге была послана помощница — те в фойе продолжали общаться и фотографироваться с детьми.

Съемочный процесс, собственно, начался еще на пороге Дворца.

— Девочки, какие же вы красивые! — восклицала Арина Шарапова, запечатлевая на мобильник маленьких артисток в чувашских костюмах. Попали в фотоархив телеведущей «Доброго утра» и ансамбль девочек-гусляров, и юные художницы. У мужской половины десанта понятный интерес вызвали роботы. Один шагал по маршруту, начерченному на ватмане, другой по пути еще и кубики собирал — и не абы какие, а определенного цвета и размера. «Два месяца над этим роботом работали», — сообщили корреспонденту «СЧ» школьники из «Кванториума» Арсений Павлов и Дима Александров.

Михаил Игнатьев, Глава Чувашии: — Хочу поблагодарить родителей, бабушек и дедушек, за то, что они сохраняют самобытные традиции нашего народа, традиционные семейные ценности, воспитывают детей в любви к родной земле. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его дети жили лучше, чем он, чтобы добились б0льших успехов, чтобы у них было больше возможностей. И пусть их желания сбудутся.

На круглом столе, где ребят демократично рассадили рука об руку со звездами, демонстрация достижений продолжилась. По сути, мероприятие переросло в шоу-концерт, на котором гости и хозяева поменялись ролями: артисты и телеведущие стали зрителями, на сцену один за другим выходили юные чебоксарцы. Блеснули мастерством скрипачка Маша Бахтина, флейтистка Кристина Максимова, баянист Елисей Кармалов, участница хореографического ансамбля Тоня Николаева и Женя Мольков, прочитавший свои стихи о Чебоксарах. Что и в спорте Чувашии есть чем гордиться, показали Влад Куликов (художественная гимнастика), Коля Терентьев (единоборства) и Настя Покровская (спортивная аэробика). Не выпала из общего ряда участница поискового отряда Настя Трофимова — сыграла на баяне фронтовую «Землянку». Вышли на сцену и те, кто уже успел засветиться на Первом канале — Лев Гренадерский и Максим Казынкин в свое время поучаствовали в шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

Александр Ильин, советник генерального директора Первого канала: — В столице Чувашии мы проводим уже семнадцатую по счету акцию «Стань первым», но ни разу не встречали такой душевной теплоты. Посещение вашей республики стало для нас приятным сюрпризом. Была очень насыщенная программа, много встреч, мы получили массу приятных впечатлений. Очень надеюсь, что ребята, с которыми мы встречались, тоже получили удовольствие от общения с нами.

«Родители могут быть спокойны за будущее этих детей», констатировала под занавес круглого стола Роза Сябитова. А юные звезды получили в подарок от гостей фирменные рюкзачки Первого канала со смартфонами и сувенирами. Кто хотел — добавлял подарки от себя лично. Так, ведущий кулинарного шоу Сталик Ханкишиев, растроганный игрой флейтистки Кристины, презентовал ей собственные книжки с рецептами. Отдельный подарок достался знатоку астрономии Максиму Казынкину — Федор Юрчихин вручил ему официальную эмблему отряда космонавтов.

Фото Максима Васильева: Юной артистке Тоне Николаевой достались замечательные соседи по «круглому столу» — телеведущая Ирина Муромцева и писатель Аркадий Инин.