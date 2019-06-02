Эвелина Блёданс: В Чебоксарах воплотилось в жизнь то, за что я так долго боролась

Звездный десант Первого канала порадовался добрым делам чебоксарских гимназистов и вручил подарки участникам благотворительного проекта

К полудню субботы территория перед чебоксарской гимназией №5 превратилась в творческий полигон. Детвора мастерила браслеты из цветов. Рисовала — на бумаге и на асфальте, красками, мелками и кофейной гущей. Училась работать с куклами-марионетками. А по соседству на стадионе репетировали показательные выступления юные каратисты. Причем это были не совсем обычные выступления. Приемы самообороны готовились продемонстрировать и дети с ограниченными возможностями здоровья — дошкольник Даня и первоклассник Иван.

«Хотим показать гостям с Первого канала паракаратэ — на колясках», — сообщил корреспонденту «СЧ» тренер мальчишек, руководитель республиканской федерации адаптивных спортивных единоборств Олег Исачкин. По его словам навыки каратэ нужны его подопечным не только для самозащиты. Главное: ребята будут чувствовать, что они такие же, как все. И даже лучше.

Приглашение родителей с особыми детьми — не разовая акция в честь приезда столичных звезд. Такие семьи в гимназии нередкие гости. Уже несколько лет здесь реализуется федеральный проект «Равенство возможностей», участвуют в котором и педагоги, и школьники. Среди активистов проекта одиннадцатиклассник Андрей Васильев. Журналисту «СЧ» он рассказал, что собирается поступать в педагогический вуз и, возможно, будет работать именно с такими, особенными детьми.

…И вот к гимназии подъехал автобус с долгожданными гостями. Как свою, родную встретили у школьных ворот председателя благотворительного «Рыбаков Фонда» Елену Ульянову. А через несколько минут своими стали и телевизионщики, дружно влившиеся в танцевальную разминку гимназистов. Тон задавали Эвелина Блёданс и футбольная сборная 1 канала, решившая размяться перед матчем с чебоксарскими школьниками.

Затем звезды экрана, как говорится, пошли по секциям. Одни интересовались тонкостями кофейного рисования (а секрет прост — в растворимый кофе добавляем немного воды, оставляем на ночь, и к утру «краска» готова). Другие изучали значение чувашских узоров и с удовольствием принимали в подарок «сувенирку» с вышивкой. А актер Юрий Круглов разглядывал врученную ему глиняную тарелочку с изображением известной всем чебоксарцам скульптуры. «Это же Мама!», — воскликнул гость, тоже успевший познакомиться с местной достопримечательностью.

Справка «СЧ» Когда в 2012 году у Эвелины Блёданс и ее супруга Александра Семина родился сын с синдромом Дауна, родители не стали скрывать его болезнь. Наоборот, они решили открыто рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, объединили вокруг себя единомышленников, создали благотворительный фонд и стали помогать другим семьям, в которых есть дети с особенностями развития. Уже несколько лет родители ведут страницы мальчика в Твиттере и Инстаграме. Недавно там появились фотографии с празднования 7-летия Семена.

Звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка тем временем экзаменовал двух юных театралов, одетых в костюмы мультяшных кота и мыши. «Как кот мяукает? Так, хорошо! А как мышь мяукает?» От каверзного вопроса «мышь» впала в легкий ступор и изобразила нечто среднее между писком и кошачьим мяу

После «экзамена» Влад рассказал корреспонденту «СЧ», что хоть в столице Чувашии он всего полдня, но город ему понравился — чистый, уютный. И гимназия тоже понравилась. А согласился бы он — будь помоложе лет на 15 — здесь учиться? «Да. Только меня вряд бы приняли, — вздохнул Канопка. — В школе — а учился я в Минске, в обычном классе — у меня были большие проблемы с успеваемостью».

Перед отъездом участники звездного десанта вручили участникам проекта «Равенство возможностей» огромный телевизор. А некоторые из гостей поделились с корреспондентом «СЧ» хорошими эмоциями.

Известный баскетболист и телекомментатор Владимир Гомельский был счастлив узнать, что в городе есть своя баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы». Очаровали его и гимназисты-волонтеры — своей отзывчивостью и неравнодушием. По словам Гомельского, живи он в Чебоксарах, внука (которому пока от роду 14 месяцев) постарался бы устроить именно в эту школу — «здесь нацеленность не на одни уроки, но и на то, что важно для жизни».

Свой большой повод для радости был у Эвелины Блёданс, не только актрисы и телеведущей, но и мамы ребенка с синдромом Дауна. «Здесь я поняла, что жизнь в нашей стране начала реально меняться, — сказала Эвелина. — Вот она, инклюзия. Ее можно увидеть, потрогать руками. Особые дети, среди которых и такие, как мой Семен, вместе со всеми играют, рисуют, занимаются спортом, и я счастлива, что то, ради чего создавался наш фонд, «Синдром любви», то, за что я так долго боролась, здесь воплотилось в жизнь».

Фото Олега Мальцева