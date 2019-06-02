Футбольная команда дошколят одолела сборную Первого канала со счетом 5:1

Тридцать пять футболистов в атаке!

С городом «гостеприимных людей и очень переменчивой погоды» теперь будут ассоциироваться Чебоксары у популярного телеведущего Первого канала Дмитрия Борисова. Как только «звездный» десант телевизионщиков высадился у стадиона «Олимпийский», чтобы принять участие в спортивной части детской благотворительной акции «Стань первым!», палившее весь день яркое солнце заволокло тучами и зарядил мелкий дождь. И гости, и все вокруг были этому только рады – впереди были две серьезные футбольные игры и освежиться перед выходом на поле было очень даже кстати.

Но прежде, до приезда команды Первого канала, на стадионе «Олимпийский» прошел большой спортивный марафон. Здесь любой желающий мог сдать нормативы ГТО или посетить мастер-классы, которые проводили местные спортивные федерации. К площадкам порою было не пробраться: кто-то пробовал себя в лазер-ране (одной из пяти дисциплин современного пятиборья), а кто-то с интересом играл в новус (морской бильярд), джаколло и шафлборд – увлекательные настольные игры, представленные Федерацией настольных спортивных игр Чувашии.

Несколько сотен чебоксарцев, в основном юные жители города, попробовали свои силы в сдаче норм ГТО. В «мобильном» пункте ГТО можно было сдать четыре вида нормативов: наклон вперед из положения стоя, прыжок с места, качание пресса и отжимание. От дошколят и школьников не отставали их родители и даже бабушки с дедушками. Результаты и юные, и те, кто постарше показывали хорошие, отметили специалисты Центра тестирования ГТО, многие тянули на золотые и серебряные значки.

Команду Первого канала на стадионе «Олимпийский» встретили знаменитые чувашские олимпийцы: Олимпиада Иванова, Владимир Андреев, Ольга Егорова и Алина Иванова. А открыл товарищеские матчи «дети против «звезд» масштабный парад спортивных федераций – по дорожкам главного стадиона республики с флагами прошлись представители более 40 спортивных содружеств Чувашии.

Первыми со сборной Первого канала сразились самые маленькие – воспитанники чебоксарских детских садов. На поле выбежали сразу 50 юных футболистов – такой многочисленной команды в истории футбола еще не было! От такой оравы у соперников — пяти взрослых игроков команды Первого канала, среди которых, кстати, были профессиональные спортсмены, казалось, перехватило дух. Даже вратарей в воротах малышей было несколько! Но таковы были правила игры этого необычного футбола – матч так и назывался «5:50» и был посвящен юбилею города. Комментировал игру, кстати, знаменитый спортивный комментатор Владимир Гомельский. Его узнаваемый голос сразу же придал матчу статус «большого футбола». «Тридцать пять футболистов в атаке. Ну какая Барселона может этим похвастаться?» — вопрошал он из комментаторской кабинки.

Численный перевес все-таки дал о себе знать: 15-минутная игра закончилась с разгромным счетом 5:1 в пользу пяти-семилетних мальчишек. Покидали футбольное поле ребята довольные, с сувенирными утятами, мягкими игрушками и мячами с символикой 550-летия города. Тренеры, детсадовские инструкторы по физкультуре, радовались не меньше: похлопывали своих подопечных по плечу и громко давали «пять».

Вторая игра, когда на поле вышли юноши 2004 года рождения, воспитанники республиканской спортивной школы по футболу, уже ничем не отличалась от классического формата «11:11». В команде Первого канала – сплошь знаменитости: капитан – советский футболист, а ныне тренер Анатолий Коробочка, российский футболист Эдуард Мор, актеры театра и кино Игорь Мещерин и Сергей Шарифуллин, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по футбольному жонглированию Виктор Царев… Но и наша команда «звездам» ничуть не уступала. Вместе с мальчишками из Чувашии на поле «Олимпийского» вышел министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов, возглавлявший до недавнего времени республиканскую федерацию футбола. По словам Анатолия Коробочки, министр создавал на поле «хорошие угрозы» для соперников, а ребятам из своей команды делал «грамотные передачи».

Первый тайм команды закончили на равных – 1:1, затем телевизионщикам вышли вперед. Нашим ребятам тем не менее удалось отыграться: по итогам основного времени игра завершилась вничью – 3:3. Далее последовала серия послематчевых пенальти, где нашим футболистам удалось вырвать победу. «6:5. Отличный футбол!» — ликовал Владимир Гомельский.

Победителям вручили увесистый Кубок Первого канала.

Фото Олега Мальцева