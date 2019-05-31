1 июня на Московской набережной — спортивный фестиваль «Зеленый Марафон»

Сбербанк при поддержке Администрации г.Чебоксары приглашает провести первый летний день спортивно — поучаствовать всей семьей в праздничном забеге «Зеленый Марафон». Участникам будут предложены две дистанции: на 4,2 км и 10 км. Впервые в соревновательной программе состоятся детские забеги: анимационный (для малышей) и на дистанцию 420 метров (для детей 7−13 лет).

Специально для участия в «Зеленом Марафоне» в Чебоксары приедут звезды «Радио родных дорог» — Эд Шульжевский и Катя Ростовцева. Они пробегут дистанцию со всеми участниками, а также исполнят свои самые популярные песни «По имени Настя» и «Хочу твою фамилию».

Весь день — со спортом

Профессиональные фитнес-тренеры проведут лекции по здоровому образу жизни и мастер-классы по йоге на открытом воздухе, а специалисты медицинского центра прямо на фестивале проведут бесплатные консультации.

Для всех желающих будет организован командный квест на экологическую тематику, три детские площадки с аниматорами, конкурсами и развлечениями. В завершение праздничного дня детей ждет дискотека от DJ Клепы.

Всем участникам забега вручат сертификаты. Победителям «Зеленого Марафона» партнеры проекта приготовили ценные призы, а участникам детских забегов — подарки.

Начало регистрации в 11.00

Участие бесплатное