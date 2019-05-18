За I квартал в Чувашии выявлено 39 фальшивых купюр и одна монета

В банковском секторе республики за I квартал нынешнего года выявлено 40 поддельных денежных знаков, сообщает Отделение — Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка России. Это ровно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

Как и прежде, больше всего оказалось фальшивых пятитысячных банкнот — 30 штук. Поддельные тысячные купюры обнаружены в количестве 7 штук. Двухтысячных, «синеньких», не так давно вошедших в обращение , 2 штуки, их непросто «нарисовать».

Также выявлена одна десятирублевая поддельная металлическая монета, что нетипично. Себестоимость изготовления металлических фальшивок выше номинала подлинных монет, и это, разумеется, невыгодно фальшивомонетчикам. Но если уж они берутся за монеты, то подделывают обычно пятирублевые. В случае сомнения в подлинности денежного знака следует обратиться в органы внутренних дел либо сдать его на экспертизу в любой банк, осуществляющий операции с наличными деньгами, напоминают специалисты.