Население Алатырского района предупреждают о возможном подтоплении

АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН. Селян предупреждают о возможном подтоплении и раздают памятки.

При обильном таянии снега подтопление угрожает, в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах — об этом не понаслышке знают в районе, который не раз страдал из-за разлива местных рек. Вот и в селе Чуварлеи, расположенном на левом берегу реки Алатырь, жители готовятся к половодью. По адресам, находящимся в зоне риска, прошлись на днях и сотрудники 17-й пожарно-спасательной части совместно с представителями администраций сельского поселения и района.

Чуварлейцам раздавали памятки с подробным описанием действий при угрозе паводка, советовали освободить водоотводящие канавы от всякого мусора, сухостоя и снега, перенести на верхние этажи и чердаки ценные предметы и вещи, позаботиться о запасе еды и питья, подготовить мешки с песком для создания временной преграды большой воде и так далее. В случае «ЧП» просили незамедлительно звонить по телефону 112 или на номер единой дежурно-диспетчерской службы Алатырского района 8-967-797-02-07.

Фото alatr.cap.ru: Несмотря на то, что наученные опытом жители Алатырского района уже знают, как обезопасить себя во время половодья, от профилактических бесед спасателей здесь не отказываются.