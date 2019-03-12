Совет глав ПФО обсудил основные направления поддержки молодёжи

Сегодня в Доме дружбы народов полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл заседание Окружного Совета.

Главная тема совещания — реализация в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодёжи и её кадровому продвижению.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что обсуждаемая сегодня тема обусловлена вызовами, которые стоят перед Российской Федерацией в современном мире. Чтобы занимать достойное место в конкурентном мире, сохранить независимость и достойно развиваться, Россия должна эффективно использовать все имеющиеся возможности. А основной капитал страны – это, прежде всего, молодёжь. Поэтому, по мнению полпреда, необходимо выработать новые стратегии работы с одарённой молодёжью, чтобы придать данной работе системный и комплексный характер.

«Если одарённость ребёнка или молодого человека выявлена вовремя, и он развивается в благоприятной среде, то сообщество таких людей станет локомотивом развития регионов и всего государства», — цитируем слова полномочного представителя Президента России в ПФО.

Он также добавил, что существенный положительный опыт работы с одарёнными детьми и молодёжью имеется во всех регионах округа. Уже есть хорошие промежуточные результаты. Например, в рейтинге регионов Всероссийской олимпиады школьников по количеству дипломов на заключительном этапе на 100 тысяч человек в первой десятке представлены пять регионов Приволжского федерального округа. В ходе заседания руководители субъектов ПФО поделились с коллегами своими наработками.

Также было отмечено, что система работы с талантливыми людьми должна строиться по трём основным направлениям: первое — выявление талантов, второе — создание условий для их развития и третье — привлечение детей и молодёжи к практической деятельности на наиболее важные для развития России направления. Создание такой целостной системы, налаживание взаимодействия между её элементами – это важнейшая задача федеральных и региональных органов государственной власти. Игорь Комаров обратил внимание руководителей регионов ПФО на усилении работы по заключительному направлению системы, чтобы талантливая молодёжь имела возможность найти себе достойное применение в своих же регионах.

«На сегодняшнем заседании мы рассчитываем уточнить круг актуальных вопросов работы с одарённой молодёжью, рассмотреть положительный опыт регионов и сформировать рекомендации для различных уровней государственной власти и общественных структур», — резюмировал полпред.

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина сделала акцент на том, что в условиях быстро меняющихся технологий корректируются и требования к уровню образования детей и молодёжи. По её словам, сейчас актуальны нестандартное мышление, творческий подход, умения быстро принимать решения, то есть необходимы навыки проектной работы, цифровая грамотность, адаптивность к изменениям. Ирина Потехина рассказала о новшествах в дополнительном образовании, о проведении Министерством открытых уроков, о закреплении молодёжи в регионах, о наставничестве в сфере подготовки кадров.

Глава Удмуртии Александр Бречалов озвучил шесть ключевых направлений работы с талантливой молодежью: выявление талантливых детей на Всероссийских олимпиадах школьников и других конкурсах; внедрение Центров одарённых детей (Сириус, Кванториум); развитие системы наставничества и практик ранней профориентации и вовлечения талантливой молодежи в социально-экономическую сферу; подготовка педагогических кадров для работы с талантливой молодёжью; инклюзивная работа с талантливыми детьми; кадровое продвижение и закрепление молодых талантов в приоритетных для региона отраслях. Он представил общую картину по субъектам ПФО в данных направлениях.

Руководитель региона рассказал об успешном опыте работы с одарённой молодёжью в Удмуртской Республике. Удмуртия вошла в число пяти регионов ПФО (наряду с Башкортостаном, Мордовией, Чувашской Республикой и Нижегородской областью), кто получит в нынешнем году из федерального центра субсидии на создание и развитие инфраструктуры Центров одарённых детей. Уже сейчас при активном содействии Горьковского филиала ОАО «РЖД» на базе Центра одарённых детей Удмуртской Республики функционирует «Лаборатория РЖД» — система еженедельных проектных семинаров с экспертами от компании по проработке решения проблемы безопасности ж/д переездов. Проектная идея, разработанная юными стажёрами, была презентована на окружном совещании ОАО «РЖД» и рекомендована специалистами компании к тестовому внедрению.

Кроме того, в Удмуртской Республике накоплен хороший опыт инклюзивных практик, показывающий, что развитие образовательной инфраструктуры и технологий для активного включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему работы с талантливой молодёжью открывает неограниченные перспективы для реализации потенциала всех категорий детей и молодых людей в учебе, творчестве, спорте и профессиональной деятельности.

Что касается сопровождения талантливой молодёжи и предотвращения её оттока из региона, Александр Бречалов заметил, что ряд крупных предприятий Удмуртии (АО «Концерн «Калашников», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», АО «Чепецкий механический завод») имеют свои доказавшие эффективность корпоративные программы по продвижению талантливой молодёжи в производственной сфере.

«Безусловно, во всех регионах округа накоплен свой уникальный опыт работы с одаренной молодёжью. Самые передовые и эффективные практики и формы выявления и поддержки юных талантов содержатся в докладе. Уверен, что их изучение и тиражирование позволит качественно усовершенствовать систему работы с талантливой молодёжью во всех регионах округа. В наших с вами силах способствовать реализации мощнейшего потенциала молодых талантливых россиян в интересах развития регионов и страны в целом», — сказал Глава Удмуртии.

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