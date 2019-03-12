Четверо жителей Чебоксар подозреваются в незаконной организации азартных игр

Четверо жителей Чебоксар (двое мужчин и две женщины), подозреваемых в незаконном проведении азартных игр, на время следствия помещены под домашний арест.

По версии следствия, с октября прошлого года и до конца февраля нынешнего подозреваемые по двум адресам (в том числе в одном из помещений Дома мод) организовали деятельность игорных заведений, где якобы осуществлялся прокат развлекательного оборудования. Их противоправная деятельность была пресечена в ходе совместной операции, проведенной следователями СУ СКР по Чувашии и сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального МВД. В ходе обысков изъято более 50 единиц игрового оборудования.

Кроме того, в отношении троих подозреваемых возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения ими финансовых операций с деньгами на сумму свыше 500 тыс. руб., полученных в результате организации азартных игр. Дела соединены в одно производство, идет следствие, в ходе которого также предстоит выяснить размер дохода, полученного участниками указанного нелегального бизнеса.