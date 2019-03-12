Ведутся работы на месте обрушения здания школы в Урмарском районе

Сообщение об обрушении части двухэтажного кирпичного здания школы в деревне Большие Чаки поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Урмарского района в 8:40 утра 10 марта.

На место ЧП оперативно выехала комиссия в составе председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова, министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова, замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимира Максимова и начальника Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Сергея Галошева.

Было решено отключить подачу воды, газа, тепла и электричества в школу, организовать охрану. Школьники продолжат обучение в школе села Шихабылово. В маршруты движения школьных автобусов внесены соответствующие корректировки.

В ликвидации последствий обрушения принимают участие 26 человек и 10 единиц спецтехники. Также на месте работают правоохранительные органы и эксперты Минстроя Чувашии.

Данный вопрос находится на особом контроле у Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

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