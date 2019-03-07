Поздравление депутата Госсовета Чувашии Валерия Иванова

Милые женщины!

От имени коллектива кондитерской фабрики «АККОНД» и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником весны — Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена к этому празднику мужчины относились с особым трепетом и теплотой, ведь традиционно женщина олицетворяет собой весну, красоту и любовь. Именно на хрупких женских плечах лежит забота о домашнем уюте, семейном благополучии, воспитании детей.

Особые слова благодарности хочется выразить женщинам-матерям за их ежедневный труд, заботу, терпение и понимание. Прекрасная половина человечества успевает не только хранить семейный очаг. Основу многих трудовых коллективов составляют обаятельные красивые женщины, которые делают успешную карьеру, занимают ответственные посты и вносят неоценимый вклад в развитие многих отраслей республики.

Пусть этот весенний день будет наполнен светлыми чувствами, согреет любовью дорогих и близких людей. Желаю вам здоровья, мира, добра, успехов и семейного благополучия.

Валерий Иванов,

депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»