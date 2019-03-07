Мука подорожала, но батоны и буханки остаются доступными

В республике наметился рост цен на муку и, как следствие, на хлеб и другие хлебобулочные изделия. По данным на середину недели, в зависимости от производителя цена буханки черного в магазинах Чебоксар доходит до 27 рублей, булки пшеничного — до 25-26 рублей. Эксперты объясняют изменения повышением цен на сырье.

Так, если в прошлом году цены на зерно в Чувашии держались на уровне 5-7 рублей за килограмм, нынче они подскочили почти в два раза. Сегодня продовольственную пшеницу производители отпускают за 13,5 рубля за килограмм, не отстает от нее и стоимость фуражного зерна. В Минсельхозе Чувашии отмечают: на российскую пшеницу сейчас высокий спрос, большая ее часть идет на экспорт, поэтому производители зерна не упускают возможности продать ее как можно выгоднее.

С 1 марта мука высшего сорта подорожала на 50 копеек, и сейчас ее цена составляет 18,4 рубля за килограмм. Рост цен на сырье на внутреннем рынке первыми почувствовали на себе производители хлеба. На Чебоксарском хлебозаводе № 1, к примеру, были вынуждены поднять цены на свою продукцию. Второй год подряд здесь также отмечают снижение производства хлеба.

«С одной стороны, понятно желание фермеров продать подороже, с другой стороны, — на полках в магазинах хлеб должен оставаться доступным, — считает министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Понимая это, в республике делается все, чтобы этот баланс сохранить. По ценам на муку Чувашия сегодня занимает второе место в ПФО — дешевле только в Татарстане. Цены на хлеб в магазинах в Чувашии также одни из самых низких как в Поволжье, так и в целом по стране».

Как сообщил Сергей Артамонов при посещении чебоксарского хлебозавода, в республике приняты меры для стабилизации цен.

Так, чтобы уменьшить себестоимость муки, госпредприятию «Чувашхлебопродукт», снабжающему сырьем чувашских хлебопеков, из республиканского бюджета субсидируют закупку пшеницы. Поставщик уже взял 100 млн рублей в кредит, что позволило сохранить цены на муку.

СПРАВКА «СЧ» В Чувашии насчитывается 57 хлебозаводов, из них 22 относятся к крупным и средним. Больше всего продукции приходится на долю Чебоксарского хлебозавода № 1 — 21%, хлебокомбината «Петровский» — 25,8%, Чебоксарского хлебозавода № 2 — 9,6%.

«В ближайшее время, если цены на зерно останутся на таком же уровне, подорожания не будет, — прогнозируют в аграрном ведомстве. — Важно и то, что в другие регионы «Чувашхлебопродукт» отгружает муку высшего сорта дороже, чем нашим хлебопекам — по 20 рублей за килограмм. Делается это, чтобы максимально удержать цены на хлеб».

Кроме того, чувашские хлебозаводы могут рассчитывать на поддержку Фонда развития промышленного производства. «Мы всегда поддерживали местных производителей, — подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев. — Если предприниматели хотят заниматься хлебом, другим производством, мы рассматриваем документы и оцениваем, как они могут, взяв на себя ответственность, реализовать тот или иной проект. Нам важно, чтобы были созданы рабочие места».

Впрочем, снижение производства хлебопеки связывают и с другими тенденциями на рынке. Так, из года в год потребление хлеба, особенно черного, значительно уменьшается. Перехватывают покупателей и открывающиеся чуть ли не каждом углу сетевые мини-пекарни — по данным аграрного ведомства, сейчас их в республике 80.

Фото Олега Мальцева: Для покупателей самого «народного» продукта главное, чтобы цены на него на полках магазинов оставались доступными.