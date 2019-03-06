Записаться на прием в МФЦ теперь можно на новом портале «Мои документы»

В Чувашской Республике заработал новый портал «Мои документы». Через ресурс можно узнать, какие документы нужно оформить в разных жизненных ситуациях, а также записаться на прием во все многофункциональные центры республики.

В рамках выполненных работ по модернизации сайт приобрел новый облик и функциональные возможности: обновился дизайн системы, расширились доступные сервисы.

Разработчики предусмотрели две версии для работы с сайтом: отдельно для граждан и предпринимателей. При выборе одной из жизненных ситуаций система автоматически предлагает весь комплекс услуг. К примеру, покупка жилья предполагает оформление целого ряда документов. На сайте отображаются все сопутствующие услуги – получение права собственности, регистрация по месту жительства, консультация по поводу социальных выплат. А если гражданин решит открыть собственный бизнес, то система подскажет, как нужно оформить статус индивидуального предпринимателя и где можно получить консультацию по налогам и сборам. Для удобства пользователей внедрен поиск по услугам или жизненным ситуациям.

Для подачи документов или получения результатов нужно выбрать ближайший офис из списка и записаться на удобное для вас время. Для этого потребуется авторизация через Единый портал госуслуг.

В личном кабинете будет отображаться история всех ваших заявлений и дел. Здесь же можно распечатать талон на предварительную запись в МФЦ.

Отметим, что на портале каждый желающий в режиме реального времени может выразить свое мнение и оценить качество оказанной услуги.

В разделе «Для бизнеса» также доступна информация об организациях малого и среднего бизнеса, получающих различные виды государственной поддержки. Данные представлены в том числе в машиночитаемом формате.