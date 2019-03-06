Четверо детишек с мамой пешком добирались до детсада по обочине трассы М7

Вчера на совещании у Главы Чувашии поднимался вопрос о многодетной семье из Моргаушского района, четверо детишек из которой были вынуждены вместе с мамой каждое утро добираться пешком до детсада в соседней деревне. Два километра приходилось идти до остановки по федеральной трассе, затем ехать на маршрутном автобусе. Школьный автобус отказывался их брать — не положено по правилам.

В детсаду была организована круглосуточная группа, сообщил министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов. Подобные вопросы надо решать, не дожидаясь «громкой славы», не забалтывая в бюрократических проволочках, сказал Михаил Игнатьев. Действительно, перевозить дошкольников в школьных автобусах запрещено, хотя есть намерения выйти с законодательной инициативой и пересмотреть это положение. Но у муниципалитетов есть средства решить проблему иными путями, что и сделано.