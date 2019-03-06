От эскроу — тверже застройщиков слово, а у дольщиков — спокойнее на сердце

С 1 июля вступает в силу поправка в федеральный закон о долевом строительстве, касающаяся введения так называемых эскроу-счетов. На них будут поступать средства дольщиков, которыми застройщик сможет воспользоваться лишь после сдачи квартир. Данный порядок по замыслу должен положить конец проблеме обманутых участников строительства. Как республика готова к нововведению — об этом шла речь на вчерашней правительственной планерке.

Дома организация должна будет возводить на свои оборотные либо кредитные средства. Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко, проведена немалая подготовительная работа. На сегодня в регионе строятся 106 многоквартирных жилых домов. Площадь жилья, возводимого с привлечением долевых средств, составляет около 1 млн квадратных метров.

Представители банковских структур на территории республики заверили, что с их стороны есть полная готовность плодотворного сотрудничества со строителями по новому порядку «долевки». Три строительные организации уже переходят на эскроу-счета. Еще девять заявок находятся на рассмотрении в банке. Тем не менее, по словам министра, не все кредитные учреждения проявляют должную активность в намерении работать в новых условиях.

Как отмечалось на совещании, при очевидном благе для дольщиков далеко не всем строительным субъектам нововведение сулит выгоду и преимущества. Более того — часть из них может покинуть рынок, отмечалось на совещании. По некоторым данным, до 30% из всех 54 строительных компаний региона. Ведь чтобы перейти на новый порядок и рассчитывать на банковский кредит, застройщику необходимо иметь при себе не менее 15% стоимости объекта.

Как отметил Глава республики Михаил Игнатьев, медлить с переходом на новый порядок не стоит, «обратного хода не будет», сказал он. Более подробно новый порядок долевого строительства сегодня будет обсуждаться на республиканском совещании по этой теме.