Сотрудники банка не смогли отговорить пенсионерку от перечисления денег мошенникам

Жительница Чебоксар хотела, чтобы пересмотрели размер ее пенсии, заработанной на вредном производстве, и позвонила по телефонам фирмы, обещавшей помочь с оформлением необходимых документов.

Как уже сообщала «СЧ», рекламу этой фирмы пенсионерка услышала по радио.

Телефонные «помогалы» убедили расстаться с суммой почти в полмиллиона рублей. В одном из банков женщине отказались выдавать ее многолетние сбережения, когда узнали, что та намерена с ними сделать, предупредили — это наверняка обман. Но пенсионерка все равно сняла деньги в другом кредитном учреждении…

Не прислушалась к совету, на сей раз от собственного супруга, и потерпевшая из поселка Ибреси. Супружеская чета сидела дома и смотрела телевизор, когда на телефон благоверной пришло сообщение о выигрыше автомобиля. Видя, как оживилась вторая половина, сельчанин пытался втолковать ей, что не стоит воспринимать подобные SMS всерьез, да куда там! Дама быстренько собралась и помчалась к ближайшему банкомату — оплачивать «налог» и другие расходы по доставке ценного груза. Когда полицейские спросили у главы семейства, почему он не остановил свою спутницу жизни, тот лишь вздохнул: а вы, мол, пробовали останавливать женщину, которая что-либо вбила себе в голову…