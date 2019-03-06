«Росгосстрах» снизил тарифы на ОСАГО

Для значительной части автомобилистов-клиентов «Росгосстраха» снизилась стоимость оформления или пролонгации договоров ОСАГО.

Старейший страховщик страны, входящий в группу банка «Открытие», снизил базовый тариф на «автогражданку» для 69 территориальных групп преимущественного использования транспортных средств, сообщил член Правления — руководитель Блока «Автострахование» компании Дмитрий Пурсанов.

«Как мы и обещали в начале этого года, когда Банк России своим указанием расширил тарифный коридор в ОСАГО, «Росгосстрах» намерен предпринимать какие-либо шаги только после всестороннего анализа экономики «автогражданки» для того или иного региона и изучения действий конкурентного окружения. Первый этап этой аналитической работы показал, что сейчас мы имеем возможность снизить тариф для граждан-владельцев ТС категории «В» и «BE» в целом ряде территорий: где-то сразу по всему региону, а где-то — в отдельных городах или населенных пунктах», — пояснил он.

Чувашия также вошла в список территорий, где «Росгосстрах» снизил тариф, базовые ставки с 25 февраля снижены в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш.

В других регионах наиболее ощутимым изменение будет для автовладельцев Удмуртии и Республики Коми, где базовые ставки были снижены сразу на 15% и 14,9% соответственно. Значительным снижение будет также в Костроме (14,4%) и ряде населенных пунктов Тульской области (13,6%) и Пермского края (11,4%), в Москве и Московской области (10,2%). «Для автовладельцев на остальных территориях страны, не входящих в перечень из 69 территориальных групп преимущественного использования ТС, ставки пока остаются неизменными — какими они были в прошлом году», — уточнил Дмитрий Пурсанов.

Это — первый случай после выхода указания ЦБ о тарифном коридоре, когда крупный страховщик идет на снижение ставок в ряде территорий, не прибегая одновременно к увеличению базового тарифа в других. И это тем более примечательно, что «Росгосстрах» в 2019 году уже несколько увеличил свою долю в сегменте ОСАГО на рынке. Как сообщил Генеральный директор компании Николаус Фрай, сейчас по количеству договоров доля «Росгосстраха» достигла порядка 13,5%. «Дальнейшие наши действия будут диктоваться в первую очередь соображениями экономической целесообразности. Мы продолжаем мониторинг ситуации с убыточностью ОСАГО и допускаем вероятность дальнейшего пересмотра тарифов», — подчеркивает Дмитрий Пурсанов.

На территории Чувашской Республики действует филиал ПАО СК «РОСГОССТРАХ», который включает 26 страховых отдела и агентства и Региональный центр урегулирования убытков в Чувашской Республике-Чувашии.