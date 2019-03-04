В Чувашии подвели итоги конкурса «Женщина — лидер»

Церемония награждения прошла 2 марта в театре оперы и балета. Лучших женщин-лидеров выбирали в пяти номинациях.

Заведующая детским садом №116 Алена Семенова награждена в номинации «Лучший молодой руководитель». Предприниматель из Шумерли Татьяна Арюхина признана лучшей в номинации «Семейное дело». Лучшей «Сельской женщиной – предпринимателем» стала председатель СХПК «Герой» Моргаушского района Галина Иванова. Статуэтку и диплом первой степени в номинации «Женщина – предприниматель» получила предприниматель из города Новочебоксарска Ирина Пигаваева. А главный приз конкурса — почетное звание «Женщина – лучший руководитель года» завоевала директор новочебоксарского лицея №18 Наталья Бахмисова.

Всего же в конкурсе приняли участие 37 женщин-руководителей со всей республики, представлявшие здравоохранение, образование, науку, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, органы власти и общественные организации.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, присутствовавший на церемонии с супругой Ларисой Юрьевной, поблагодарил женщин за умение сочетать высокий профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру, а также подчеркнул, что сегодня многое делается для того, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне.

Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в этом году достигнут небывалых значений и составят более 65 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на развитие социальной сферы, в том числе на социальную политику – 14 млрд рублей, образование – более 17 млрд рублей, здравоохранение – более 18 млрд рублей. В текущем году будет обновлено кухонное оборудование в детских садах, продолжится реконструкция больниц и поликлиник, а также строительство ФАПов и домов культуры в сельской местности, — проинформировал Глава Чувашии.

С теплыми словами и пожеланиями счастья и благополучия перед женщинами выступили Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов и Леонид Черкесов. А председатель Попечительского совета Благотворительного фонда Чувашского республиканского союза женщин Лариса Игнатьева вручила матерям детей с ограниченными возможностями здоровья сертификаты на приобретение медицинского оборудования и медикаментов.

Женский праздник завершился яркой концертной программой, после которой победители и призеры конкурса по приглашению Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева посетили Дом Правительства. Во время официального приема женщины поблагодарили Главу республики за высокую оценку их труда.