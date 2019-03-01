ВАЛЕРИЙ МАКАРОВ

председатель экспертного совета Госдумы РФ при комитете по науке и образованию, академик РАН

«Есть такая нездоровая тенденция, которая ведет к тому, что к 2030–2035 гг. вся жизнь в стране может сконцентрироваться вокруг одного-двух крупных городов. Но можно сломать эту тенденцию. Для этого нужна новая инфраструктура в целом по России. Во многом изменит ситуацию скоростная дорога Москва — Казань. Это известный проект первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга, с более отдаленной — до Пекина. Если у нас в стране суперскоростные транспортные пути соединят города России под землей, это поможет сделать так, чтобы регионы и люди, живущие в них, не были отрезаны от жизни страны и ее ресурсов».