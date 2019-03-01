В Чувашии завершается региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы»

Несколько дней 359 конкурсантов состязались на 18 конкурсных площадках в техникумах и колледжах Чебоксар. Молодые профи проводили пусконаладочные работы роботизированных комплексов, разрабатывали экскурсионные программы и дизайн-макеты, демонстрировали мастерство в строительных работах и готовили десерты на сюжеты русских сказок.

Приехали на чемпионат и представители других регионов. В конкурсе сварщиков, например, участвовали парни из Ярославской и Воронежской областей, в компетенции «Веб-дизайн и разработка» соревновались молодые люди из Москвы и Казани. Но выступали они вне конкурса. Титулы победителей и право участвовать в отборочных соревнованиях на российский чемпионат достанутся только нашим конкурсантам. В прошлом году, напомним, на финал Worldskills Russia поехали 10 ребят из Чувашии и привезли домой 10 медалей.