Тыква-гигант и НЛО над Алатырем

История республики на страницах «СЧ»

40 лет тому назад — 3 марта 1979 года

В колхозе имени Жданова Батыревского района пропала лошадь.

«Думали, что лошадь ушла со двора и заблудилась. И вдруг… поймали конокрада! Им оказался некий И. Козлов, который украл и продал лошадь в соседнюю деревню на мясо.

Хотел он возродить одну из старых «профессий» жуликов, да сел за решетку на полтора года.

В. Трофимов».

Рис. А. Финько: Следы заметал лошадиным хвостом… и сел отдыхать за решетку потом.

60 лет тому назад — 27 февраля 1959 года

Читатель П. Ефименко, заведующий центральной сберегательной кассой № 60, обеспокоен растущим количеством автомобилей в Чебоксарах и возникающими из-за этого пробками. Положение усугубляют проходящие по городу тракторы с грузом.

«Более двух лет назад было издано постановление горисполкома, запрещающее движение гусеничного транспорта по улицам и площадям города, но оно почему-то не выполняется. Так, например, в ночь на 13 февраля по улице Нагорной трактор частично разрушил водосливное сооружение, наехал на дом № 4 и безнаказанно ушел».

40 лет тому назад — 25 февраля 1979 года

Зима 1978-1979 годов была суровой. По ночам температура воздуха иногда понижалась до -45 градусов, а снежный покров достиг 65 сантиметров. Директор Батыревского плодопитомника А.?Яковлев рассказывает о том, как плодовые деревья и ягодники пережили морозы.

«По нашим предварительным данным, плодовые почки семечковых и косточковых культур повреждены полностью. В ростовых почках семечковых (яблоня, груша) побурело основание. <…> Удовлетворительно перезимовали сорта папировка, грушовка московская, китайка золотая. Это объясняется тем, что с них рано сняли плоды и потому они лучше подготовились к зиме. <…>

Однако — по первичным данным — плодовые деревья и поздних сортов выживут, хотя урожая в этом году может и не быть».

27 февраля 1979 года

Житель Алатыря И. Шеврыгин рассказывает, как привез из леса и выходил беспомощного зайчонка.

«Проблем с кормлением питомца на сей раз не должно было возникнуть: в эту пору у нас была кошка с маленькими котятами. Когда к Мурке посадили оробевшего зайчонка, она встретила его ласково, стала старательно вылизывать, как своего родного. Мы радовались — кошка приняла малыша. Но лишь он начал своеобразно, по-заячьи, прыгать, «мачеха» прекратила мурлыканье, в глазах ее загорелись хищные огоньки, и она лапкой пыталась потрогать это странное, короткохвостое животное, не похожее на остальных ее детенышей. Мы старались не оставлять зайчонка наедине с ненадежной кормилицей. <…>

С каждым часом трусишка становился смелее: разгуливал по квартире, охотно подбегал к рукам, бесстрашно прыгал под ноги жильцам. <…>

И вот однажды вечером мы повезли уже окрепшего шустрого питомца в березовую рощу. Любимца своего выпустили в его родную стихию и задумались: как-то сложится его заячья судьба».

30 лет тому назад — 25 февраля 1989 года

Семья Игнатьевых осенью собрала удивительный урожай — около полутора десятков огромных тыкв. До самого конца зимы они готовят из них разнообразные блюда.

«Основной работник на огороде — глава семьи Феоктист Васильевич. Он-то и вырастил чудо-тыкву, которую вы видите на снимке. Весит она 30 килограммов (для сравнения рядом положили 15-килограммовую тыкву). Ну а размеры… Дочь Игнатьевых Елена (на снимке) едва может обхватить ее руками.

О. Борисова».

Фото Б. Иванова

20 лет тому назад — 26 февраля 1999 года

В Алатыре был замечен неопознанный летающий объект.

«Вечером над юго-западной окраиной города медленно и бесшумно проплыл большой шар с двумя прожекторами, ярко освещающими территорию, над которой он летел. Подобное алатырцы наблюдали года два назад. <…>

Больше десяти минут за НЛО наблюдали несколько работников «Ремтехпредприятия», с десяток жителей микрорайона, а также пассажиры, оказавшиеся в тот момент в транспорте на автотрассе, ведущей в Ульяновск».