Анжелика Сидорова выиграла турнир «Звезды шеста»

Турнир проходил во французском Клермон-Ферране — на родине знаменитого спортсмена, олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Рено Лавиллени.

Победу она одержала, преодолев планку на высоте 4,81 метра. Такой же результат показала и Ангелика Бенгтссон из Швеции, но она уступила Сидоровой по попыткам. Для Анжелики этот турнир стал хорошей разминкой перед чемпионатом Европы по легкой атлетике в помещениях, который пройдет в Глазго с 1 по 3 марта. Как и другие российские спортсмены, выступать на чемпионате Сидорова будет в нейтральном статусе.