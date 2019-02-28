ХК «Чебоксары» с разгромным счетом обыграл команду «Южный Урал — Металлург»

Подарок для болельщиков и тренера

С общим разгромным счетом 15:3 завершились две домашние встречи ХК «Чебоксары» с командой «Южный Урал — Металлург» из Орска.

«Гости сыграли, как смогли, хозяева — как хотели», — так оценили эту чебоксарскую серию на сайте ВХЛ. В первой игре «богатыри» негостеприимно занесли в ворота соперника девять шайб, пропустив в свои лишь одну. Во втором матче на лед не вышли несколько ключевых игроков «Чебоксар», в том числе вратарь Денис Мотошин. Но на итоговом

результате отсутствие лидеров очень заметно не сказалось: шесть шайб наши хоккеисты забили, две пропустили. Таким образом, команда сделала подарок и главному тренеру Сергею Нуржанову — накануне дня его рождения, и всем мужчинам–болельщикам в честь Дня защитника Отечества (вторая игра проходила как раз 23 февраля).

Кстати, в день первой игры в болельщицких рядах на трибунах «Чебоксары-Арены» был замечен заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Болел почетный гость азартно и попутно комментировал игру на своих страницах в соцсетях: «Чебоксары — вперед!!! 4:0, наши ведут!»

Впереди у «богатырей» — последние игры «регулярки». Сегодня и завтра наши хоккеисты встретятся на «Чебоксары-Арене» с командой «Красноярские рыси». Так же как и предыдущий соперник, сибиряки располагаются сейчас внизу турнирной таблицы регулярного первенства ВХЛ. Чебоксарская же команда уверенно занимает в ней третье место и ниже до начала игр плей-офф уже не опустится.

Сами матчи плей-офф стартуют 9 и 10 марта. ХК «Чебоксары» начнет серию 1/4 финала двумя домашними играми. Соперник команды определится в ближайшем туре.

Фото vk.com: Вратарь южноуральцев очень старался. Но перед натиском «богатырей» устоять не мог.