Студенты ЧГУ выступят на Универсиаде в Красноярске

Послезавтра в Красноярске состоится торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. За 12 дней на студенческих играх разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Самой представительной на Универсиаде будет российская сборная — 296 человек. Есть в ее составе и спортсмены из Чувашии — фристайлисты Лана Прусакова, Дмитрий Мулендеев и лыжница Кристина Кускова. Все они учатся в ЧГУ имени И.Н. Ульянова: Лана — на факультете русской и чувашской филологии и журналистики, Дмитрий — на медицинском факультете, Кристина — на факультете иностранных языков. Накануне отъезда участники Универсиады встретились со студентами своих факультетов и с ректором университета Андреем Александровым. Как сообщает пресс-служба ЧГУ, на встрече с руководителем вуза спортсмены рассказали о своих выступлениях на международных и всероссийских соревнованиях и о том, как готовились к всемирному спортивному форуму. А Андрей Александров поблагодарил Лану, Кристину и Дмитрия за то, что они достойно представляют университет, республику и страну на международном уровне, и пожелал им успехов на предстоящих стартах.

Во вторник основная часть российской сборной уже прилетела в Красноярск. «В аэропорту встретили нас очень душевно. Это приятно, улучшает настроение и заряжает на лидерство», — поделилась впечатлениями с местными журналистами Кристина Кускова. И добавила, что российская лыжная сборная настроена на победу, а для нее студенческие игры в Красноярске — один из важнейших этапов в спортивной карьере.

СМОТРИМ — БОЛЕЕМ

Расписание соревнований Универсиады, в которых могут участвовать наши спортсмены

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

3 марта — 6.00 — гонка с раздельным стартом, 5 км, классический стиль, женщины

4 марта — 6.00 — пасьют (гонка преследования), 5 км, свободный стиль, женщины

6 марта — 8.30 — спринт, финалы

8 марта — 8.30 — командный спринт, финал

9 марта — 6.00 — эстафета, женщины, 3х5 км

11 марта — 7.30 — масс-старт, женщины, 15 км

СЛОУП-СТАЙЛ (женщины и мужчины)

6 марта — 7.00 — квалификация

11.30 — финалы

Время московское. Трансляция соревнований будет идти на каналах холдинга «МАТЧ». 0+

СПРАВКА «СЧ» От биатлона до фристайла Молодежный аналог Олимпиады, Всемирные студенческие спортивные игры или просто — Универсиада, проводятся с середины XX века. Первая летняя Универсиада прошла в Турине в 1959 году, а первая зимняя — год спустя, во Франции, в городе Шамони. В?отличие от Олимпийских игр Универсиады организуют каждые два года. К участию в них допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в?год, предшествующий соревнованиям. Решение о проведении зимней Универсиады в Красноярске было принято 9 ноября 2013 года на исполкоме Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе. В программу Универсиады-2019 включены соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию на лыжах, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, хоккею с мячом и шорт-треку.

Фото ЧГУ: В ЧГУ надеются, что вскоре в фотоархиве вуза появится новый снимок — студенты–спортсмены с медалями Универсиады.