В Чувашии впервые прошли зимние конные бега

В минувшую субботу акватория Чебоксарского залива превратилась в настоящий ипподром. На ледовой трассе впервые в республике прошли зимние конные бега «Ледяной Кубок Чувашии — 2019». Поучаствовать в них собрались наездники из нашей республики, Татарстана, Ульяновской области, Перми и даже Финляндии.

Зрелищные соревнования организовал ядринский племенной конезавод имени В.И. Чапаева. Дерби рысаков прошли в восьми заездах, самые резвые из них удостоились главных наград — Малого, Среднего и Большого ледяных кубков. В дополнение к хрупкому трофею победителям полагался солидный денежный приз — 50 тысяч, 65 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно.

Посмотреть на грациозных и статных животных собралось немало зрителей. Как отметил посетивший состязания Глава Чувашии Михаил Игнатьев, конный спорт в последнее время пользуется большой популярностью: в республике стало уже традицией проводить конные забеги на праздниках Акатуй и Сабантуй в районах и городах Чувашии, с каждым годом число их участников и зрителей только растет. Возрождается и набирает обороты и знаменитый Чувашский племенной конный завод имени В.И. Чапаева. С приветствиями выступили депутат Госдумы России Николай Малов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев и генеральный директор ядринского конезавода Роман Малов.

На конных бегах в Чебоксарах породистые жеребцы и кобылы показывали свою резвость в беге рысью. За тем, чтобы они не сбились на галоп, следили наездники, сидевшие в беговой качалке. «Лошадь и наездник — единое целое», — рассказал журналистам ГТРК «Чувашия» опытный наездник из Финляндии Юрки Паавивиц. И хотя за его плечами солидный стаж конных соревнований — этим спортом он занимается уже полвека, а дома содержит пять лошадей, свое выступление в Чебоксарах финн назвал неудачным: на отборочном заезде у его лошади вылетели подковы, и она перешла на галоп.

По результатам выступлений Большой ледяной кубок достался наезднику из Батыревского района Фенилу Земдиханову. Его пятилетний жеребец Помпей пришел к финишу первым. Обладателями Среднего кубка стали Александр Максимов из Шемурши и десятилетняя гнедая кобыла по кличке Водка Де Ракьюс родом, кстати, из Франции. Малый кубок завоевал семилетний молодой Ливерпуль Лок под управлением чебоксарца Валерия Краснова.

Следующие бега состоятся летом на ипподроме Чувашского племенного конезавода имени В.И. Чапаева в Ядринском районе.

Фото cap.ru: Конные бега на льду — соревнования довольно редкие и необычные. В Чебоксарах, по всеобщему мнению, они прошли с успехом.