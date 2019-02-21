В Яльчиках 100-летний юбилей отметила ветеран войны Мария Абрамова

ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН. С вековым юбилеем поздравили на днях жительницу села Яльчики, участницу Великой Отечественной войны Марию Диомидовну Абрамову.

…Еще в начале Великой Отечественной райком профсоюза учителей организовал курсы санитарных дружинниц, где 23-летняя Мария вместе с другими педагогами училась оказывать первую медицинскую помощь. В конце 1942 года ее и еще девять девушек района направили на оборону Москвы, в зенитно-прожекторный полк. Задачей бойцов было высвечивать в небе с помощью специальных приборов и прожекторов самолеты противника, которые затем сбивали наши зенитки.

Домой молодая учительница вернулась лишь в сентябре 1945 года. От штаба 6-го прожекторного полка получила Почетную грамоту. Удостоилась медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и ордена Отечественной войны II степени.

Но и после войны на долю Марии Диомидовны выпали тяжкие испытания. Не успела она насладиться семейным счастьем: супруг рано ушел из жизни, и женщина осталась одна с двумя маленькими сыновьями. Ради них она жила и работала.

Со столетием Марию Абрамову поздравляли чуть ли не всем селом. «Для нас она — пример стойкости, жизнелюбия, настоящего женского мужества!» — искренне говорили односельчане.

Фото cap.ru: Портрет фронтовички Марии Абрамовой, участвовавшей в обороне Москвы в составе зенитно-прожекторного полка.