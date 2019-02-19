Агрофирму «Санары» возглавил Андрей Робертович Петров

Вырастил надежного преемника

Известный в Чувашии сельскохозяйственный топ-менеджер Роберт Петров оставил пост генерального директора ООО «Агрофирма «Санары» Вурнарского района. Об этом было заявлено на состоявшемся на днях отчетном собрании предприятия по итогам 2018 года.

Роберт Игнатьевич входит в когорту наиболее успешных и квалифицированных аграриев региона. За 16 лет руководства агрофирмой он превратил ее в одну из преуспевающих сельхозорганизаций республики. Преемником Петрова стал его сын Андрей, ранее работавший его заместителем.