МИХАИЛ АНИСИМОВ

министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии

«В прошлом году был завершен один из крупнейших проектов в сфере телекоммуникаций. На территории Чувашии успешно запущена цифровая телесеть. Благодаря проекту и горожанам, и сельчанам стали одинаково доступны 20 телеканалов в современном качестве, и все это абсолютно бесплатно. Отключение привычного нам аналогового сигнала начнется в апреле. Процесс непростой, но мы приложим все усилия, чтобы переход был максимально комфортным для граждан.

Понимаем, что у некоторых могут возникнуть трудности с приобретением специальных приставок и антенн. Мы обязательно поможем всем, кто нуждается в особой поддержке со стороны государства. Малоимущим и ветеранам Великой Отечественной войны планируется возместить часть затрат на покупку оборудования. Не останутся без внимания и те, кто проживает на территориях без цифрового сигнала, — 20 общедоступных телеканалов они смогут смотреть через спутник без абонентской платы. Но при этом необходимо приобрести специальный комплект оборудования».