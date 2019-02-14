Чувашия в десятке инвестиционно активных регионов

Чувашия заняла 7-е место в рейтинге инвестиционной активности российских регионов за январь 2019 года, по версии журнала «Инвест-Форсайт», набрав 61 балл.

По сообщению портала cap.ru, в основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа, выделение для проекта финансирования, кредита, подписание соглашения о проекте, подписание соглашения о намерениях.

В рейтинге Чувашия обошла такие крупные регионы, как Волгоградская, Саратовская, Красноярская, Нижегородская области. На первом же месте Липецкая область.