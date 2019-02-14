«Мама, почитай!»

ШУМЕРЛЯ. «Интерес к чтению нужно прививать с пеленок!» — считают члены городского женсовета, уверенные, что никакие мультики и игры на телефоне не могут конкурировать с маминым «А почитаем книжку?»

Ученые давно говорят, что дети, которым читают вслух родители, развиваются быстрее: ребенок слышит правильную речь, узнает новые слова. А если еще и обсуждать с чадом прочитанное, то малыш научится фантазировать, рассуждать и понимать, как вести себя в разных ситуациях. Ну а главное, вечно занятая мама наконец-то побудет рядом со своими детьми!

Такой ликбез представительницы женсовета провели с родителями детсада № 15, с которого и стартовала городская акция «Читающая мама». Суть ее в том, чтобы запечатлеть момент чтения вслух мамой своим детям. Причем участникам даются определенные задания: например, на прошлой неделе все читали сказки Пушкина. Первые фото получились очень душевные, отметили организаторы, обратив внимание на снимки, где ребята внимательно слушают маму.

Фото cap.ru: Акцией «Читающая мама» представительницы шумерлинского женсовета поддержали одноименный всероссийский проект, призванный преодолеть кризис детского чтения XXI века в России: дети растут в окружении нечитающих взрослых и при отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и школьных библиотеках.