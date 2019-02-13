Полпред Президента РФ В ПФО Игорь Комаров обсудил переход на цифровое телевещание с директором Российской телевизионной и вещательной сети

На прошлой неделе полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде рабочую встречу с генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко. На встрече обсуждался переход округа на цифровое эфирное телевизионное вещание.

В числе первых семи регионов России, где аналоговое вещание начали отключать с 11 февраля, два региона ПФО: Пензенская и Ульяновская области. С 15 апреля аналоговые передатчики в ПФО выключат Кировская область, Республика Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики. В остальных восьми регионах ПФО аналоговое вещание прекратится 3 июня. Андрей Романченко подчеркнул, что вещание местных каналов в аналоговом формате продолжится.

А Игорь Комаров напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что процесс перехода на цифровое телевидение должен проходить аккуратно и постепенно. Отключение аналогового вещания ни для кого не должно стать неожиданным, для чего в ПФО ведется активная разъяснительная работа.

За оставшееся до отключения аналогового вещания время «эфирным телезрителям» нужно проверить, что они сейчас смотрят — «аналог» или «цифру». Если на телеэкране рядом с логотипами «Первого канала», «России 1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС и «Звезды» есть буква «А», значит, они принимают аналоговое телевидение, и необходимо настроить телевизор на прием «цифры». Современные телевизоры, выпущенные после 2013 года, по умолчанию поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. К такому ТВ нужна обычная дециметровая антенна. «К телевизорам предыдущего поколения необходимо дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2», – дал рекомендации телезрителям Андрей Романченко.

В большинстве регионов округа социально незащищенным категориям граждан будет оказываться материальная помощь для приобретения оборудования приема цифрового сигнала. Разобраться в его подключении людям старшего поколения помогают волонтеры — их обучают в десяти регионах ПФО, в том числе и в Чувашии.