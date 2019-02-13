14 февраля жители Чувашии смогут получить бесплатную юридическую помощь

Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи пройдет в четверг, 14 февраля, в отделах соцзащиты населения администраций районов и городов.

Специалистами отделов соцзащиты будут оказаны услуги по правовому консультированию граждан, составлению обращений, жалоб, ходатайств, заявлений (кроме исковых), представлению интересов граждан в государственных и муниципальных органах. По иным вопросам бесплатный прием проведут представители Адвокатской палаты Чувашской Республики.

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют граждане со среднедушевым доходом семей ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны войны, вдовы погибших (умерших) участников ВОВ, ветераны боевых действий, дети-инвалиды, дети-сироты, усыновители, реабилитированные лица, законные представители граждан, признанных судом недееспособными, граждане, пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, и другие.